FOTO: Končana sanacija nekdanjega dijaškega doma

17.5.2023 | 14:10

Fotografije: Občina Črnomelj

Črnomelj - Končana je statična sanacija, popolna rekonstrukcija sanitarij in rekonstrukcija 1. nadstropja v stavbi nekdanjega dijaškega doma, sporočajo s črnomaljske občine. Obenem so zgradili tudi dvigalni jašek skozi vsa nadstropja stavbe.

Vse naložbe, sanacija, rekonstrukcija in izgradnja dvigalnega jaška, so skupaj znašale okoli 1,1 milijona evrov, ob tem je denar za statično sanacijo in rekonstrukcijo prispevalo Ministrstvo RS za kulturo, za izgradnjo dvigalnega jaška pa vse tri belokranjske občine.

Knjižnica

Pritličje stavbe je v uporabi Knjižnice Črnomelj, ki svoje prostore po obnovi že uporablja.

Šola

Prvo nadstropje je v uporabi OŠ Milke Šobar Nataše, kjer so rekonstruirani prostori, opremo za potrebe izvajanje pouka šole pa bo do začetka pouka šolskega leta 2023/24 nabavila šola in bo financirana s strani vseh treh belokranjskih občin.

MC

V drugem nadstropju, kjer so bile tudi prenovljene sanitarije, prostore uporablja Mladinski center BIT.

Naložba

Občina in ministrstvo za kulturo sta, kot že omenjeno, milijon evrov prispevala za statično sanacijo, ureditev sanitarij in rekonstrukcija stavbe

Konec lanskega leta je občina izpeljala še javno naročilo za izvedbo dvigalnega jaška skozi vsa nadstropja stavbe nekdanjega dijaškega doma, kar je, kot pojanjujejo na občini, dodatno pripomoglo k statični stabilnosti objekta. Dobrih 93 tisočakov za dvigalo so v svojih proračunih zagotovile vse tri belokranjske občine.

M. K.

Galerija