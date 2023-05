Novo vodstvo UE Krško; Božičeva ostaja sodelavka novega načelnika

17.5.2023 | 18:30

Jurij Klakočar (Foto: UE Krško)

Krško - Ministrstvo za javno upravo je za vršilca dolžnosti Upravne enote Krško imenovalo Jurija Klakočarja, ki je naloge predstojnika začel opravljati v ponedeljek.

Kot so sporočili iz UE Krško, je Klakočar diplomiral leta 2009 na Pravni fakulteti v Ljubljani, po končanem študiju pa se je zaposlil v odvetniški pisarni. Kasneje se je preusmeril v gospodarstvo in kot pravnik deloval v eni največjih slovenskih gospodarskih družb na področju energetike in na področju prava nepremičnin ter vodenja projektov v nepremičninski agenciji. V zadnjem letu pred imenovanjem za v. d. načelnika UE Krško je bil zaposlen na Finančnem uradu v Brežicah, kjer se je ukvarjal z najzahtevnejšimi primeri finančne izvršbe, so še dodali v sporočilu za javnost.

Sevničanki Lidiji Božič, načelnici UE Krško pred Klakočarjem, se je iztekel mandat in ostaja sodelavka novega načelnika.

M. K.