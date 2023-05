FOTO: Dokazali da znajo in zmorejo

17.5.2023 | 20:20

Tekmovalci so se pomerili v teku.

Najboljšim so podelili kolajne.

Tekmovali so tudi v skoku v daljino.

Trebnje - V trebanjskem športnem parku je bilo danes zelo živahno, saj je Varstveno delovni center (VDC) Novo mesto organiziral regijske igre specialne olimpijade Slovenije dolenjsko-ljubljanske regije. Več kot 200 otrok, mladostnikov in odraslih z motnjo v duševnem razvoju je tekmovalo v atletiki, namiznem tenisu in elementih košarke. Najboljšim je priznanja podeljeval tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

»Specialna olimpijada je način življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, prek njih pa tudi njihovih družin in programov. Rezultat te ideje je ohranjanje psihofizičnih sposobnosti in vsesplošna socializacija oseb z motnjami v duševnem razvoju,« poudarjajo v VDC Novo mesto.

Ob tem dodajajo, da program specialne olimpijade ni namenjen le športu, ampak združuje športne, socialne in kulturne aktivnosti. Večina držav, ki so danes članice svetovne družine specialne olimpijade, je razvila svoj sistem treningov, lokalnih, regijskih in državnih tekmovanj. Udeležba na svetovnih igrah je vrh celovite dejavnosti. Športni rezultat ne predstavlja edino vrednoto, ampak specialno olimpijado označuje kot način življenja, vadbe, socializacije in drugih vidikov skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Slogan specialno-olimpijskega gibanja se glasi: »Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu.«

Tekmovalci so se po najboljših močeh trudili, da bi dosegli dober rezultat. Dokazali so, da znajo in zmorejo. Najbolj pomembno pri tem pa je druženje in zabava. Številni so se zelo razveselili osvojenih kolajn.

Besedilo in fotografije: R. N.

