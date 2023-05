Krka se bo proti večeru ustalila, zaprta še ena cesta

17.5.2023 | 19:00

Danes na Loki v Novem metu (Foto: I. V.)

Irča vas (Foto: L. M.)

Danes zjutraj takoj po osmi uri so na Grajski cesti na Otočcu gasilci GRC Novo mesto in dežurni delavci cestnega podjetja odstranili več naplavin, ki so se zaustavile ob podpornikih mostu preko reke Krke. Med odstranjevanjem naplavin je bil most zaprt za promet.

Ob 8.05 je v Dolenjih Radencih, občina Črnomelj, meteorna voda zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi so iz prostora izčrpali vodo.

Visoka Krka poplavila še eno cesto

Ob 10.50 so vzpostavili zaporo ceste Šentjernej-Zameško zaradi poplavljenega cestišča.

Krka bo v spodnjem toku danes še počasi naraščala in se proti večeru ustalila pri pretoku okoli 320 m3/s, napovedujejo na ARSO. Poplavljene površine se bodo do večera še nekoliko povečale.

Na cesti tudi zemlja

Ob 11.37 so na relaciji Novo mesto-Srebrniče gasilci GRC Novo mesto oprali cestišče v dolžini okoli 600 metrov zaradi onesnaženja z zemljo.

M. K.