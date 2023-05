Z oživitvijo Banove domačije do več kakovostne turistične ponudbe

18.5.2023 | 07:15

Banova domačija (Foto: arhiv; Občina Brežice)

Brežice - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, je Regionalni razvojni agenciji Posavje iz Krškega potrdila projekt Banova domačija - okusimo dediščino z revitalizacijo etnološke dediščine in njeno turistično izrabo. Gre za skoraj 50.000 evrov vreden partnerski projekt Občine Brežice.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja bo za omenjeni projekt prispeval nekaj manj kot 40.000 evrov.

Gre sicer za revitalizacijo skupne etnološke dediščine in družbene infrastrukture t. i. Banove domačije, ki bo posavsko turistično oz. butično ponudbo obogatila s pridihom domačega, izvirnega in edinstvenega, so pojasnili na posavski razvojni agenciji.

Predvidene projektne dejavnosti med drugim obsegajo nakup opreme za informacijsko-sprejemni prostor Banove domačije, ureditev zunanjega dela kmečke hiše, vzpostavitev dodatne turistične ponudbe in pestrega doživljajskega programa s petzvezdično ponudbo ter še promocijo omenjene turistične točke.

Projekt, od katerega si obetajo dvig kakovosti turističnih doživetij v Posavju, nameravajo končati aprila prihodnje leto.

Pri njegovem snovanju in izvedbi so se z brežiško občino partnersko povezali Posavski muzej Brežice, brežiški občinski Zavod za podjetništvo, turizem in mladino, Invalidsko podjetje Lumia iz Velike vasi pri Krškem, Turistično društvo Artiče in Sadjarsko društvo Artiče.

Brežiška občina je sicer kot nosilec projekta tega prijavila na četrti javni poziv za izbor projektov uresničevanja ciljev strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Posavje.

V navedenem lanskem četrtem pozivu je bilo za sofinanciranje posavskih projektov skupaj na voljo nekaj več kot 170.000 evrov. Agencija je skupaj prejela osem projektnih vlog, po postopkih odobritve na ravni posavske akcijske skupine je štiri izbrane posredovala v potrditev republiški agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Projekt Banove domačije bo prispeval tudi k razvoju osnovnih storitev na podeželju, so še zapisali na Regionalni razvojni agenciji Posavje.

STA; M. K.