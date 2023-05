Na ogled dediščine od Turjaka do Kolpe s knjižico in skupno vstopnico Trojka

18.5.2023 | 08:30

Ribnica/Kočevje - Ustanove predstavljanja in ohranjanja kulturne dediščine, ki povezujejo območje od Turjaka do Kolpe, rašiški javni zavod Trubarjevi kraji, Rokodelski center Ribnica in Pokrajinski muzej Kočevje, k ogledu vabijo s skupno knjižico Trojka. Ta je hkrati skupna vstopnica za obisk vseh treh muzejev, so povedali na včerajšnji novinarski konferenci.

Namen muzejske Trojke je predstavitev vseh treh ustanov, njihovih zbirk in preostale ponudbe. V knjižici so na enem mestu zbrani za obiskovalce najpomembnejši podatki, predstavlja pa tudi skupno vstopnico za vse tri ustanove, je povedala direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje Vesna Jerbič Perko.

Obiskovalce tako vabijo k obisku vseh treh omenjenih ustanov oziroma muzejev po ugodnejši ceni in sicer ne nujno v enem dnevu, saj je vstopnica veljavna še leto dni po nakupu.

Trojka je sicer tradicionalna jed na Notranjskem in Dolenjskem. Sestavljena je iz treh sestavin ozimne zelenjave. Njeni okusi pa so kljub enakemu nazivu različni, saj vsak doda svoj ščepec začimb in ljubezni, ki dajejo hrani poseben okus.

"Tako je tudi muzejska trojka sestavljena iz treh sestavin. Vsak muzej ima svoje lastnosti, ki jih določa območje, kjer deluje, to pa daje skupnemu doživetju posebne začimbe, s katerimi se celotna izkušnja poveže v prav posebno okusno jed, postreženo z ljubeznijo."

Muzejska Trojka je v uporabi od včeraj naprej.

Včerajšnjo novinarsko konferenco v Rokodelskem centru Ribnica so pripravili v okviru prireditev mednarodnega dneva muzejev.

STA; M. K.