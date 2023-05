Mednarodni teden na Univerzi v Novem mestu

18.5.2023 | 11:30

Foto: Univerza v Novem mestu

Novo mesto - V tem tednu na Univerzi v Novem mestu poteka Mednarodni teden (''International Staff Week''), na katerem gostijo več kot 25 kolegov iz Poljske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije in Turčije.

Sabina Krsnik, vodja mednarodne pisarne, je povedala, da ''so gostje strokovnjaki iz različnih področij, tako zdravstvene nege, fizioterapije in športa kot tudi ekonomije, informacijske tehnologije in ostalih poslovnih in družbenih ved. Raznolikost strokovnih znanj in področij dolgoročno izboljšuje sodelovanje med institucijami za izmenjavo najboljših praks ter interdisciplinaren pristop v skupnem raziskovalnem delu.''

Poleg številnih individualnih predavanj so gosti, kot sporočajo z Unierze, zaposlenim in študentom včeraj predstavili svojo kulturo, visokošolsko institucijo in svoje delo v predstavitvi, imenovani GoAbroad Journal. Potekala je tudi predstavitev tipičnih izdelkov in slaščic, imenovana GoAbroad Fair, kjer so lahko študenti in zaposleni preizkusili dobrote iz tujine, si ogledali brošure ter izkoristili priložnost za pogovor z gosti, kar jim je omogočilo pridobitev neposrednih informacij za izmenjavo v okviru Erasmus+. Tako je Lidija Getto, vodja mednarodne pisarne na Univerzi Josipa Juraja Strossmayerja v Osijeku (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) dejala, ''da je Mednarodni teden odličen primer uspešnega spoznavanja drugih univerz in njihovih dobrih praks, pa tudi značilnosti Novega mesta, Dolenjske in Slovenije, kar so nam omogočili odlični gostitelji Univerze v Novem mestu.''

Mednarodni teden je pomemben ''predvsem za študente, ki ne morejo v tujino, da dobijo mednarodno izkušnjo, ki je drugače ne bi,'' pa je poudarila prof. dr. Karmen Erjavec, prorektorica za raziskovanje in mednarodno sodelovanje na Univerzi v Novem mestu.

M. K.

