Šole in medvrstniško nasilje: Previdnost velja, panika pa je odveč

18.5.2023 | 14:40

Šola naj bo za otroke varen prostor. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Nedavni strelski pokol na eni izmed osnovnih šol v Beogradu, ki so mu sledili še drugi nasilni dogodki, so pretresli tudi Slovence, med njimi zlasti starše in zaposlene v izobraževanju. Šola vendar mora biti za mlade prostor varnosti, vključenosti in spodbud, ne pa prostor strahu, nasilja, groženj in celo strelskih napadov.

Na OŠ Bršljin učenci v mediacijah sami rešujejo konflikte – Ničelna toleranca do vsakršnega nasilja – Ravnateljica OŠ Bršljin Natalija Globevnik: Skrbi naj nas nasilje, ki ga ne vidimo – Direktor Šolskega centra Novo mesto: V največji srednji šoli v Sloveniji skrbimo za varno in spodbudno učno okolje

Lidija Markelj