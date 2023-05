Pri romskem naselju kamenjali avtobus

18.5.2023 | 10:15

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. V.)

Sinoči okoli 22.30 so v avtobus, ki je peljal iz smeri Novega mesta proti Mirni Peči, pri naselju Brezje neznanci v vozilo vrgli več kamnov in poškodovali dve stekli. Okoliščine kaznivega dejanja policisti še preiskujejo, so sporočili s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

Na Cesarjevi ulici v Novem mestu je v noči na sredo nekdo vlomil v pomožni objekt in ukradel vrtno kosilnico, električni vrtalnik, električne vodnike in posodo z gorivom. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 500 evrov.

V minuli noči je v Podbočju na območju PP Krško nekdo vlomil v skladišče prodajalne. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo in iskanje storilca.

Na Zobčevi ulici v Novem mestu pa je v minuli noči nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši. Odnesel je ponjavo in korito z rožami.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Nova vas ob Sotli, Kapele, Sela pri Dobovi, Gornji Lenart) prijeli 16 državljanov Sirije, 12 državljanov Rusije, šest državljanov Nepala, šest državljanov Bangladeša, pet državljanov Pakistana, štiri državljane Afganistana, tri državljane Maroka, tri državljane Alžirije, dva državljana Indije in državljana Tunizije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 56. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 169 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Šentjerneju zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.