Z odkupi zemljišč do krožišča v Prelesju

18.5.2023 | 13:00

Šentrupert (Foto: Franc Pepelnak)

Šentrupert - Občinski svet Občine Šentrupert je na zadnji redni seji v dvorani gasilskega doma v Zabukovju med drugim potrdil višino subvencije za storitev pomoč na domu ter odkupe, ki so pomembni predvsem za ureditev krožišča v Prelesju.

V Šentrupertu z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo načrtujejo gradnjo krožišč v Slovenski vasi in Prelesju ter zaključek obvoznice Mirna na območju te občine. ''Na zadnji seji so bili potrjeni programi odkupov zemljišč v letošnjem letu. Izpostavil bi predvsem odkupe zemljišč za ureditev krožišča v Prelesju. Gre za investicijo, ki jo izvajamo skupaj z DRSI. Veseli me, da imamo pozitiven odziv na terenu. Lastniki zemljišč se namreč z investicijo strinjajo in posledično soglašajo s prodajo zemljišč, kar je za uresničitev tovrstne naložbe eden ključnih pogojev,'' pojasnjuje župan Občine Šentrupert Tomaž Ramovš.

Ostali sklepi:

Občinski svet je včeraj med drugim potrdil ceno pomoči na domu, kjer je ohranil višino občinske subvencijo pri 63 odstotkih cene storitve. Polna cena za opravljeno storitev od ponedeljka do sobote je 27,15 evra na uro, za nedeljo 35,35 evra na uro in za praznik oziroma dela prost dan 38,06 evra na uro. Ob včeraj sprejeti občinski subvenciji ter subvenciji iz državnega proračuna se storitev za uporabnika spreminja le za nekaj centov na 5,52 oz. 8,56 oz. 9,56 evra na uro, sporočajo z občine.

Člani občinskega sveta so preko poročil o delovanju v minulem letu tudi spoznali zavode oz. organizacije, s katerimi občina sodeluje, je njihov soustanovitelj in sofinancer: Knjižnico Pavla Golie Trebnje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Zdravstveni dom Trebnje, Osnovno šolo dr. Pavla Lunačka Šentrupert, trebanjsko območno izpostavo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Glasbeno šolo Trebnje in Zavod Dežela kozolcev, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. K.

Zvočni zapisi Tomaž Ramovš po seji Tomaž Ramovš po seji