V Krškem tudi prvi moški turnir serije WTT

18.5.2023 | 13:40

Nemec Lucas Gerch, trenutno 334. igralec na ATP lestvici je je prvi nosilec turnirja.

Direktorica turnirja Maja Nikolić

Krško - Po lani uspešno izpeljanem WTT turnirju za ženske so se v Teniškem klubu Krško odločili, da letos gostijo podoben turnir za moške z denarnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. »Teniška zveza Slovenije nam je ponudila organizacijo turnirja in z veseljem smo sprejeli izziv. To je prvi od sedmih WTT turnirjev Zavarovalnice Sava,« je za naš časopis povedala direktorica turnirja Maja Nikolić.

Zaradi slabega vremena so včerajšnje kvalifikacije potekale v balonu, glavni del turnirja pa se danes odvija na pesku na prostem. Prvi nosilec je Nemec Lucas Gerch, 334. na ATP lestvici, ki je v prvem krogu z 2:0 (6:3, 7:6) premagal Ekvadorca Alvaro Guillena Mezo.

Za zmago se bo potegovalo tudi šest Slovencev, in sicer: Bor Artnar, Matic Dimic, Nik Mikovič, Miha Vetrih, Jaka Protič Žakelj in povratnik poškodbi Blaž Rola. »V kvalifikacijah je nastopil tudi Brežičan Gašper Škof, ki pa se ni uspel prebiti na glavni del turnirja. Zagotovo pa so bile to zanj dragocene izkušnje,« pove Maja Nikolič, ob tem pa dodaja, da pripravljajo tudi pester spremljevalni program. Finale moških posamično bo v nedeljo.

