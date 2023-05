Darko Ajdič 140-krat daroval kri

18.5.2023 | 14:00

Darko Ajdič iz Češenc pri Mirni Peči je z nasmehom na obrazu na krvodajalski stol sedel že 140-tič. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Darko Ajdič iz Češenc pri Mirni Peči je na Centru za transfuzijsko dejavnost v Novem mestu danes zjutraj kri daroval že stoštiridesetič, kar pomeni, da je prispeval že 70 litrov te življenjsko pomembne tekočine. Ob tej priložnosti so se mu za njegovo humano dejanje zahvalile predsednica in sekretarka novomeškega območnega združenja Rdečega križa Danica Novak Malnar in Barbara Ozimek, Jelka Anžlin iz KORK Mirna Peč in zdravnica Mojca Šimc.

Tej največji solidarnostni akciji se je 60-letni Mirnopečan pridružil leta 1979, ko je kri prvič daroval kot dijak poklicne šole, v vsem tem času pa jo je prekinil le za dve leti in pol zaradi poškodbe roke. Glede na njegovo starost bo krvodajalec lahko še kar nekaj let, kri namreč lahko daruje do 66 leta, tako da bo zagotovo dosegel še kakšno jubilejno številko. Do zdaj ga še niso nikoli zavrnili, zdravje mu dobro služi. Za to skrbi tudi sam, saj rekreativno kolesari in smuča.

Na jubilnata Darka so ponosne tudi (z leve) Jelka Anžlin iz KORK Mirna Peč, zdravnica Mojca Šimc in predsednika OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar.

Pri Ajdičevih je krvodajalec sicer le on, je pa k darovanju krvi pritegnil tudi nekaj svojih, zdaj že bivših sodelavcev iz Revoza, septembra lani se je namreč upokojil. Pravi, da mu ni prav nič dolgčas, saj tudi dela doma ne zmanjka.

Jubilanti s tako visokim številom darovanj so redki. Kot je povedala predsednica novomeškega združenja, je Darko Ajdič drugi v zadnjem desetletju, ki je 140-ič daroval kri, zgolj štirje pa so v tem času imeli višji jubilejni odvzem.

Tekst in foto: M. Ž.

Galerija