V Posavju pri zdravniškem kadru še brez večjih težav, med tujci manj zanimanja za zaposlitev

18.5.2023 | 19:30

Direktorica ZD Krško Tatjana Fabjančič Pavlič, direktorica SB Brežice Anica Hribar, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović in direktor ZD Brežice Dražen Levojević (Foto: Rasto Božič/STA)

Brežice - V Posavju gre za podobne izzive zdravstva kot drugje po državi. V ospredju je izziv pomanjkanja kadrov z odlivom mladih zdravnikov, ki pa v Brežicah in Krškem ni tako pereč, je predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović ocenila ob današnjem regijskem obisku. Sicer pa zbornica želi, da bi problem zdravnikov uredili sistemsko, je dodala.

Beovićeva je nadaljevala, da je sicer posebnost Posavja relativna bližina držav območja nekdanje Jugoslavije, vendar pa zanimanja tamkajšnjih zdravnikov za zaposlovanje v Sloveniji ni več tolikšno, kot je bilo zadnja leta.

Ocenila je, da to tega osipa prihaja zaradi zadnje čase slabših zaposlovalnih pogojev. Problem je tudi znanje jezika, pri katerem bi morda morali sprostiti oz. poenostaviti določene zahteve, je še menila Beovićeva.

Že bolniške lahko vse spremenijo

Direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar je potrdila, da potrebe po zdravniškem kadru za zdaj še pokrivajo, a lahko že zaradi zdravniških odsotnosti in upokojevanja pride do težav. Opozorila je tudi, da prihaja do odhajanja specialistov interne medicine v "lažja delovna okolja". Glede na to, da je ravno na tem področju največ potreb, tu "zaznavajo problem".

Tako se zna v bližnji prihodnosti zgoditi, da bodo z lastnimi kadri težko obvladovali takšno število postelj, kot jih imajo, je ocenila Hribarjeva.

Pacientov ne odklanjajo

Direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević je izrazil veselje, da jih je pred petkovim praznikom družinske medicine obiskala delegacija slovenske stanovske organizacije. Tudi on je potrdil, da problema z zdravniškim kadrom v Zdravstvenem domu Brežice še ne občutijo, "zavarovani pacienti pa niso odklonjeni in imajo pri izbiri zdravnika možnost opredelitve na vseh štirih področjih" te zdravstvene ustanove.

Stanje 'ranljivo'

Direktorica Zdravstvenega doma Krško Tatjana Fabjančič Pavlič je menila, da je kadrovsko stanje tudi v njihovi zdravstveni ustanovi "ranljivo".

"Kajti, tudi če imaš v tem trenutku dovolj zdravnikov, to ne pomeni, da boš imel čez določen čas zaradi kakšne dolgotrajne bolniške in upokojitve še na razpolago zdravnike, ki bodo lahko zagotavljali zdravstveno varstvo."

Sicer pa se v Krškem trudijo delovati preventivno in zdravniške kadre iskati, še preden pride do problema. Pri tem se usmerjajo tudi na uvoz zdravnikov iz tujine oz. Hrvaške, na njihovo usposabljanje in tudi v njihovo začasno delo, je še povedala Fabjančič Pavličeva.

Šlo je sicer za enega iz niza regijskih obiskov, s katerimi želi zbornica zbrati čim več informacij o položaju in izzivih zdravnikov ter zobozdravnikov. Na srečanju s predstavniki regijskih zdravstvenih domov in Splošne bolnišnice Brežice se je vodstvo zbornice seznanilo tako z zglednimi primeri kot s težavami, pri reševanju katerih lahko dejavno sodeluje krovna zdravniška organizacija, so pojasnili v zbornici.

STA; M. K.