Kočevski muzej do donacije arhivsko-muzejskega gradiva družine Oražem

19.5.2023 | 08:10

Pokrajinski muzej Kočevje (Foto: PKM)

Kočevje - Pokrajinski muzej Kočevje je ob mednarodnem dnevu muzejev s predstavnikom družine Oražem podpisal darilno pogodbo za nekaj več kot 170 enot arhivsko-muzejskega gradiva več vsebinskih sklopov. Gre za osebno in družinsko gradivo ugledne kočevske družine, ki ga je zbiral in hranil lani umrli Dušan Oražem.

Pogodbo so podpisali z njegovim sinom Vitom Oražmom, sicer direktorjem Muzeja za oblikovanje v nemškem Essnu, ki v Nemčiji živi že 45 let.

Gre sicer za obsežno zapuščino po Stanku Oražmu (1887-1965) in Dušanu Oražmu (1927-2022), ki jo je izročil kočevskemu muzeju, je pojasnila direktorica muzeja Vesna Jerbič Perko.

Donacija obsega dopise, poročila, načrte, fotografije, odločbe in zapisnike o kočevski vodarni in elektrarni, značke Telovadnega društva Sokol, različno predvojno gradivo kočevske gimnazije, osebno korespondenco družine Oražem od začetka 20. stoletja do leta 1940 in spominsko knjigo Likovnega salona Kočevje s podpisi in risbami znanih slovenskih umetnikov, med njimi Božidarja Jakca, Franceta Miheliča, Franceta Slane, Rajka Slapernika, Milana Butine, Andreja Trobentarja, Gabrijela Humka in Staneta Jarma.

Donacija družine Oražem bo dodatno obogatila in dopolnila zbirke Pokrajinskega muzeja Kočevje. Njen namen je, da se gradivo kot del slovenske kulturne dediščine primerno shrani, popiše in računalniško obdela ter omogoči prikazovanje javnosti.

Muzej je z družino Oražem sodeloval že večkrat. Prvič ob pripravi občasne razstave ob 100-letnici Vodarne in elektrarne mesta Kočevje leta 1996, nato pa še ob razstavah 120-letnica javne rabe elektrike na Slovenskem - Vodarna in elektrarna mesta Kočevje 1896-2016, Na Zdar! - Sokolsko društvo Kočevje, Življenje z reko Rinžo, Telovadba in šport na Kočevskem ter pri projektu Poletje s kočevskimi likovnimi ustvarjalci XI.

Muzej se je z Vitom Oražmom leta 2001 načrtno lotili pridobivanja likovne dokumentacije, ki naj bi pripomogla k sooblikovanju lokalne zavesti in samopodobe. Projekt so zastavili dolgoročno in ga poimenovali Kočevje 2000-2040. Gre za fotoesej v petih dejanjih, ki ga Oražem vsakih deset let pripravi kot fotograf in pisec prispevkov o kulturi ter družbi. Oražem za leto 2024 pripravlja novo donacijo s težiščem na povojnem obdobju, so še zapisali v kočevskem muzeju.

STA; M. K.