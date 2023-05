Valvasorjeve nagrade tudi v naše kraje

19.5.2023 | 10:00

Črnečani, ki so obiskovali šolo v Črneči vasi, ob lanskem odprtju prenovljene stavbe. (Foto: arhiv; Goran Rovan)

Polona Rigler Grm, Marina Gradišnik in Vasja Zidar iz ribniškega muzeja (Foto: komisija za Valvasorjeva odličja)

Ljubljana - Ob mednarodnem dnevu muzejev so včeraj v Narodni galeriji podelili Valvasorjeva odličja za leto 2022 za izjemne dosežke v muzejstvu. Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo je prejela dolgoletna direktorica Mestnega muzeja Idrija Ivana Leskovec.

Prejemnica Valvasorje nagrade za življenjsko delo Ivana Leskovec je muzejska svetnica, etnologinja in profesorica zgodovine ter dolgoletna direktorica Mestnega muzeja Idrija - muzeja za Idrijsko in Cerkljansko. Kot piše v obrazložitvi nagrade, je v zadnjih desetletjih svoje poslanstvo v prvi vrsti namenila skrbi za dediščino Idrijsko-Cerkljanskega, svoje delovanje pa je širila tudi v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Kot so poudarili v obrazložitvi, je pripomogla, da je snovna in nesnovna dediščina rudarjenja, klekljanja in partizanske bolnice Franja "trajno vgrajena v mozaik slovenske in evropske kulturne dediščine". Pripomogla je namreč k vpisom dediščine živega srebra Idrije, klekljanja in bolnice Franja, pri kateri je bila glavna nosilka prenove, na seznam svetovne dediščine. Pod njenim vodstvom je Mestni muzej Idrija vzpostavil različne oblike mednarodnega sodelovanja, so še zapisali v obrazložitvi ter opozorili še na vrsto razstavnih projektov, pri katerih je sodelovala.

(Podrobnejše obrazložitve vseh letošnjih nagrajencev so na voljo spodaj v pdf dokumentu.)

Valvasorjevo nagrado za enkratne dosežke je Slovensko muzejsko društvo tokrat namenilo stalni razstavi v Muzeju Ribnica Suhorobarstvo in lončarstvo oziroma avtorski skupini, ki so jo sestavljali Polona Rigler Grm, Marina Gradišnik in Vasja Zidar.

Nagrado za enkratne dosežke sta prejeli še stalna razstava Gorenjskega muzeja Prešeren - pesnik z avtorsko skupino, v kateri so bilo Gašper Peternel (vodja projekta in avtor), Ariana Furlan Prijon, Dušan Grobovšek in Andrej Štular, ter občasna razstava v Moderni galeriji Od blizu: ohranjanje, varovanje in konserviranje-restavriranje del moderne in sodobne umetnosti, ki so jo postavili Nada Madžarac, Tamara Trček Pečak in Mirta Pavić.

Valvasorjev nagelj so letos namenili medmuzejski razstavi avtorske skupine pod vodstvom Verene Perko z naslovom Ženske zgodbe: mitske podobe in realnost skozi muzejske predmete, za, kot piše v obrazložitvi, "zgledno sodelovanje skupine muzealcev in aktualizacijo družbene vloge žensk skozi čas". Članica avtorske ekipe je tudi kustodinja Dolenjskega muzeja Petra Stipančić.

Podelili pa so tudi več častnih Valvasorjevih priznanj. Te so prejeli Dušica Kunaver, Janez in Andrej Dular (za donacijo zbirke Fux-Dular z več kot 500 predmeti Belokranjskemu muzeju Metlika), Mišo Vidmar (za donacijo 331 umetniških del Nandeta Vidmarja Galeriji Božidar Jakac), Hans Martin Hittaller in Zvonka Požun, Muzej norosti Trate ter vaška skupnost Črneča vas in občina Kostanjevica na Krki (za revitalizacijo stavbe nekdanje podružnične šole Črneča vas).

STA; M. K.