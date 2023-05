Voda in dim

19.5.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 7.25 je v naselju Stara Lipa, občina Črnomelj, podtalnica zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vinica in Hrast Perudina so izčrpali okoli pet kubičnih metrov vode.

Ob 16.30 je v Dobrniču, občina Trebnje, podtalnica zalila kurilnico in hodnik podružnične šole. Gasilci PGD Dobrnič so izčrpali okoli deset kubičnih metrov vode.

Vonj po zažgani plastiki



Ob 18.54 je v naselju Grmada, občina Trebnje, v kletnih prostorih stanovanjske hiše širil vonj po zažgani plastiki. Posredovali so gasilci PGD Dobrnič in Vrhtrebnje, ki so prezračili prostore do požara ni prišlo.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 6:30 do 8:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu AVTO, IGLA, MINUTKA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI OTOVCU, na izvodu ČEBELARSKI DOM;

- od 8:00 do 10:00 energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGARCI na izvodu PROTI ŽAGARCEM;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI OTOVCU, na izvodu ČEBELARSKI DOM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARLOVEC;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI, izvod 2.BANKA;

- od 11:00 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD, izvod 1.1.SO BROD;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUBANC, izvod 2.PROTI TOPLICAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 8:00 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Stara vina;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAVCE, TP JUGORJE PRI GABRJU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠENCE, izvod 3.DESNO;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOG PRI ŽUŽEMBERKU.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Hudo Brezje, nizkonapetostno omrežje – Mlakar, predvidoma med 9.30 in 14.00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Križišče, nizkonapetostno omrežje – Lovski dom med 8.00 in 13.00 uro in na območju TP Leskovec gmajna 2, nizkonapetostno omrežje – Zajčki med 8:00 in 13:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice pa na območju TP Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek Gaberbnica in Cundrovec, predvidoma med 7.45 in 10.30 uro ter TP Železne jame, Sela Dobova, Sela in Bukošek križišče, med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.