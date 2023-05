Policistom grozil, da jih bo ubil - očitno pijan, brez vozniške, mercedes pa za odpad

19.5.2023 | 11:00

Policiste PP Novo mesto so sinoči nekaj pred 19. uro obvestili, da naj bi na območju Poljan pri Mirni Peči pijan voznik osebnega avtomobila Mercedes z objestno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Nevarnega voznika so policisti izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 55-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran, tehnično nepopoln in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil, prav tako je odklonil odrejen strokovni pregled. 55-letnik je policistom grozil, da jih bo ubil, z vpitjem in nedostojnim vedenjem je kršil javni red in mir. Ker ni upošteval ukazov in se ni pomiril, so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov in javnega reda in miru na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili danes s Policijske uprave Novo mesto.

Vijugal po cesti

Med kontrolo prometa v Trnovcu so metliški policisti okoli 19. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 75-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. Kršitelja so odpeljali v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in brez vozniške

Šentjernejski policisti so v minuli noči ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A6, ki sprva znakov policistov ni upošteval in je peljal naprej. Kršitelja so izsledili in ugotovili, da gre za 34-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,33 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prijeli tatu

Sevniške policiste so včeraj nekaj po 17. uri poklicali na pomoč iz prodajalne v Sevnici, kjer naj bi moškiukradel več izdelkov in pobegnil z osebnim avtomobilom. Policisti so na podlagi opisa 35-letnega osumljenca izsledili in ustavili. Ukradene predmete so mu zasegli in jih vrnili osebju prodajalne. Zoper 35-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

V Dolenjih Laknicah na območju PP Trebnje je z dvorišča kmetijskega objekta nekdo ukradel dva traktorska priključka. Lastnika je oškodoval za okoli 1.800 evrov.

Na Gubčevi cesti v Trebnjem je med 17. 5. in 18. 5. nekdo vlomil v poslovne prostore. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov škode.

Pri prevozu migrantov ujeli štiri tujce

Policisti so včeraj na območju Obrežja in Drnovega ujeli štiri tujce, ki so prevažali migrante, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Vsem štirim so odvzeli prostost in zasegli vozila, s kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Na območju Obrežja so policisti ustavili Ukrajinca, za katerega so med postopkom ugotovili, da v osebnem avtomobilu nemških registrskih oznak prevaža sedem Turkov, od tega tri v prtljažniku.

Prav tako na Obrežju so zvečer ustavili dva Afganistanca z dovoljenjem za bivanje v Nemčiji. V osebnem avtomobilu sta prevažala dva Iračana, ki sta pred tem nezakonito vstopila v Slovenijo.

Na Drnovem so ponoči ustavili še kombi, v katerem je Srb prevažal osem Turkov

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Ribnica, Drnovo) prijeli 18 državljanov Rusije, 13 državljanov Maroka, šest državljanov Sirije, štiri državljane Pakistana, tri državljane Nepala, tri državljane Bangladeša, državljana Indije in državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 79. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 247 klicev. Obravnavali so 23 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru in v Črnomlju kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin tr posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.