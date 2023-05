Slaba čebelarska sezona - Nam bo letos primanjkovalo medu?

19.5.2023 | 12:10

Blaž Šercelj (Foto: osebni arhiv)

Sela pri Dolenjskih Toplicah - Lansko preobilno cvetenje in suša, ki je sledila, ter letošnja aprilska pozeba in dolgotrajno deževno, hladno in vetrovno vreme, ki traja že skoraj mesec dni, so vzroki za izjemno slab začetek čebelarske pašne sezone. Na Čebelarski zvezi Slovenije opozarjajo, da se, če se vreme ne bo izboljšalo in se temperature ne bodo dvignile letnemu času primerno, obeta katastrofalna pašna sezona, takšna, kot so jo imeli leta 2021.

Zelo slab začetek letošnje čebelarske pašne sezone – Kot pravi čebelar Blaž Šercelj s Sel pri Dolenjskih Toplicah, je vzrokov za to več – ČZS opozarja čebelarje, da je čebele treba hraniti, saj bodo brez krmljenja umrle

Mojca Leskovšek Svete