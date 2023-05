15 let Reporterja: ''Da nas ne marajo ne levi ne desni, je kompliment''

19.5.2023 | 13:00

»To, da nas ne marajo tako levi kot desni, tako tisti, ki so na oblasti kot v opoziciji, je še najmanjši problem. Za nas prej kompliment,« pravi odgovorni urednik Reporterja Silvester Šurla. (Foto: arhiv; m24)

Foto: Reporter

Tednik Reporter že 15 let spretno krmari med levimi in desnimi čermi v slovenski politični mlaki.

Pri tedniku Reporter, nasledniku političnega tednika Mag, namreč danes obeležujejo 15. obletnico izida njihovega prvega izvoda, s katerim so takrat dodobra oplemenitili slovensko medijsko krajino in predvsem zapolnili vrzel, praznino, ki jo je občutil slovenski desnosredinski bralec.

»Pred 15. leti, 19. maja 2008, ni bil navadni ponedeljek. Na ta dan je s tiskarskih strojev prišla prva številka novega tedenskega magazina Reporter. Obrnilo se je eno leto, nato pet, pa deset, leta 2023 jih štejemo že 15,« je v današnjem komentarju zapisal odgovorni urednik Reporterja Silvester Šurla, dolenjski rojak iz Vinje vasi pod Gorjanci, ki je dodal, da se je v »poldrugem desetletju, odkar izhaja Reporter, po svetu in v Sloveniji zgodilo nešteto stvari. Tudi medijski svet je danes precej drugačen, kot je bil leta 2008. Za tiskane medije bolj zahteven.«

Šurla je poudaril, da Reporter »že dolgo ni več samo na papirju, vsak dan je tudi na spletu, zadnje mesece nas lahko tudi poslušate in gledate v podkastih. Kaj vse bo še prinesel čas, ne vemo. Smo pa neizmerno veseli in globoko hvaležni, da po petnajstih letih še izhajamo.« Po njegovih navedbah je »vsak ponedeljek, ko se na prodajnih mestih pojavi nova številka revije Reporter, praznik. Praznik slovenske tiskane besede, praznik za vse tiste bralce, ki še vedno radi vzamejo v roke revijo in preberejo kakšno daljšo, poglobljeno novinarsko zgodbo, intervju ali kolumno. Praznik za vse tiste, ki sploh še berejo. Ki jim ni dovolj le drsanje po zaslonu pametnega telefona za kratkimi, instant novicami.«

»To, da nas ne marajo tako levi kot desni, tako tisti, ki so na oblasti kot v opoziciji, je še najmanjši problem. Za nas prej kompliment,« je zapis podčrtal Šurla.

R. T.