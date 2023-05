FOTO: Športnik leta občin Trebnje in Mirna - Jan, Nika in rokometaši

19.5.2023 | 13:45

Z leve proti desni: predsednik RK Trimo Trebnje Toni Janc, športnica leta badmintonistka Nika Arih in motokrosist Jan Pancar

Predsednik OKS Franjo Bobinac

Na prireditvi so podelili še veliko drugih priznanj.

Trebnje - Pod okriljem Športne zveze občin Trebnje in Mirna so včeraj razglasili najboljše športnike preteklega leta. Športnika leta sta postala motokrosist Jan Pancar in badmintonistka Nika Arih, priznanje za športni kolektiv leta 2022 pa je prejel Rokometni klub Trimo Trebnje.

Trebanjski rokometaši so v pretekli sezono osvojili drugo mesto in se vrstili v četrtfinale pokalnega tekmovanja. V klubu, ki letos obeležuje 40-letnico delovanja, pa so ponosni tudi na dosežke v mlajših selekcijah, kjer so prav tako med najboljšimi. Priznanje je prevzel predsednik kluba Toni Janc. »Vsako priznanje pomeni, da je za nami uspešno leto, kar so ljudje prepoznali. V sodelovanju z generalnim sponzorjem si ne postavljamo nerealnih ciljev. Zavedamo se, da je kar nekaj ekip v Sloveniji zelo dobrih. Ali si prvi, drugi, tretji, odločajo malenkosti. Pomembno pa je, da držiš neko konstanto, kajti to je magnet za mladino. Otroci se potem še raje vključujejo v rokomet,« je dejal Janc.

Športnica leta Nika Arih, članica Badmintonskega kluba Mirna, je lani na državnem članskem prvenstvu v ženskih in mešanih dvojicah osvojila naslov državne prvakinje, barve Slovenije pa je zastopala tudi na sredozemskih igrah. »Zelo sem vesela tega priznanja, pred leti sem bila že športnica leta po izboru navijačev. Za mano je leto polno uspehov, polno sprememb, kajti lani sem tudi zaključila športno kariero in se posvetila dokončanju študija založništva. Zdaj se v te vode spuščam, v prostem času tudi veliko pišem predvsem pesmi, badminton pa igram samo še rekreativno,« je po prejemu priznanja dejala Mirnčanka Nika Arih.

Športnik leta motokrosist Jan Pancar s Čateža pod Zaplazom je lansko sezono svetovnega prvenstva v razredu MX2 končal na 11. mestu, v državnem prvenstvu v kategoriji MX Open pa je bil drugi, saj je izpustil kar tri dirke. S slovensko reprezentanco je na evropskem pokalu narodov osvoji četrto mesto, na odprtem italijanskem prvenstvu v kategoriji MX2 pa je zmagal. »Občini Trebnje in Mirna premoreta veliko odličnih športnikov, počaščen sem, da sem letos osvojil laskavi naziv. To je tudi nagrada za ves moj trud, lanska sezona je bila najuspešnejša v moji karieri, upam pa, da bo letošnja še boljša,« je povedal Pancar, ki se mu je po prireditvi mudilo na pot proti Franciji, kjer ga ta vikend čaka sedma preizkušnja svetovnega prvenstva v motokrosu.

Podelili so še vrsto drugih nagrad. Priznanje športni delavec je prejel Smiljan Pristavnik, po rodu Mariborčan, ki ga je pred petnajstimi leti pot prinesla v Trebnje, kjer se je na osnovni šoli zaposlil kot učitelj slovenščine. Kot nekdanji aktivni športnik je pred dobrim desetletjem začel pripravljati učence na nogometna tekmovanja in načrtno delo je obrodilo sadove. Tako mladi nogometaši kot nogometašice do dosegali odlične rezultate – starejši dečki so bili lani državni prvaki, medtem ko je to dekletom prvič uspelo že leta 2017, medalje so osvajali tudi na regijskih tekmovanjih. »Smiljan je trener, motivator, predvsem pa učitelj, ki svoje varovance in varovanke poskuša naučiti, da se v življenju ne sme nikoli obupati,« so zapisali v obrazložitvi nagrade.

Jubilejno priznanje za 15 let delovanja je prejelo Športno društvo Trimko, ki otrokom od 3. do 6. leta starosti nudi, da dvakrat tedensko eno uro preko igre spoznavajo različne športe, s čimer pridobivajo osnovno motoriko. Plaketo za delo v športu pa so podelili Mileni Veber Jarc, članici Kegljaškega kluba Trebnje, ki je tudi kegljaška sodnica najvišje kategorije in trenerka, vrsto let vodi klubsko blagajno, je tudi prejemnica številnih priznanj za njeno kegljaško udejstvovanje.

Priznanje športni znak je šlo v roke ekipi mirnskega badmintonskega kluba, Kegljaškemu klubu Trebnje, plesalcu Klemnu Dremlju, karateistu Mateju Gorišku in motokrosistu Žanu Ovnu, ki je obenem postal tudi športnik leta po izboru navijačev.

Priznanje za mlado ekipo leta je prejela ekipa starejših dečkov B trebanjskega rokometnega kluba, za mlada športnika leta so pa razglasili badmintonista Lano Livk in Tima Anzelja.

Prireditve v kulturnem domu Trebnje, ki jo je smiselno povezovala Petra Krnc Laznik, sta se kot gosta udeležila tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac in predsednik strokovnega sveta Vlade RS za šport Uroš Mohorič. S pevskimi vložki so prireditev Športnik leta popestrili učenci Glasbene šole Trebnje, Soreline in pevka Maja Marinčič.

Besedilo in fotografije: R. N.

