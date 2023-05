FOTO: Vodovodni stolp v svetovni mreži

19.5.2023 | 18:30

Obiskovalci so pred vhodom počakali na organiziran ogled stolpa. (Foto: M. L.)

V Brežicah so postavili ulično razstavo, katere voden ogled je bil del včerajšnje praznične slovesnosti (Foto: A. M./Posavski muzej Brežice)

Fotografom so se zahvalili za slike na razstavi. (Foto: M. L.)

Brežice - Včeraj so v Brežicah v novem paviljonu ob Vodovodnem stolpu zaznamovali 670 let potrditve mestnih pravic trgu Brežice. V čast pomembne zgodovinske obletnice so slovesno razglasili včlanitve Posavskega muzeja Brežice in Vodovodnega stolpa, prvega muzeja v Sloveniji, v Globalno mrežo vodnih muzejev Water Museums Global Network, (WAMU-NET), ki jo podpira UNESCO. O tem delu brežiške zgodovine in o pomenu vključitve v mednarodno muzejsko mrežo je v svojem uvodnem nastopu spregovorila Alenka Černelič Krošelj, in sicer v vlogi predsednice sveta krajevne skupnosti Brežice in direktorice Posavskega muzeja Brežice.

Zbrane je nagovoril tudi brežiški župan Ivan Molan.

Po njegovih besedah je imel stolp, ki je občinska last, v 50-letnem najemu zasebnik. Občina je pogodbo z njim prekinila, da je stolp lahko obnovila.

Stolp so po županovih besedah statično sanirali in med drugim vanj vgradili dvigalo. Občina je odkupila staro hišo ob stolpu in na tistem mestu je zdaj paviljon, ki je v sklopu stolpa.

»Vse skupaj je lepa zaokrožena celota. In verjamem, da je taka obnova vodovodnega stolpa eno najlepših daril mestu Brežice,« pravi župan.

Celotno vrednost naložbo so ocenili na 2,7 milijona evrov, celotna investitorka je občina, ker ni mogla pridobiti zunanjega denarja.

Župan je prepričan, da je Vodovodni stolp s paviljonom skupaj z ostalimi zanimivostmi, kot so Viteška dvorana, stari jekleni most in celo mestno jedro, dobra dodatna turistična ponudba.

V paviljonu lahko obiskovalci dobijo turistične informacije, tam sta tudi trgovina s spominki in kavarna.

V video nastopu je zbrane nagovoril izvršni direktor Globalne mreže vodnih muzejev Eriberto Eulisse.

Mreža WAMU-NET je po njegovih besedah »paradna pobuda« Unescovega Medvladnega hidrološkega programa UNESCO-IHP. Poslanstvo mreže WAMU-NET je »vzpostavitev novega odnosa med človeštvom in vodo: novega občutka civilizacije, ki lahko pripomore k ponovnemu povezovanju ljudi in vode v vseh njenih razsežnostih – vključno z znanstvenimi, tehničnimi, družbenimi, kulturnimi, umetniškimi in duhovnimi«.

»Ob tem se seveda poraja sledeče vprašanje: danes imamo na voljo čedalje zmogljivejše tehnologije za zbiranje, gospodarjenje z vodnimi viri in čiščenje voda – zakaj je torej treba poudarjati potrebo po vnovičnem povezovanju ljudi in vode ter izpostavljati pomen ne le globljega razumevanja, ampak tudi grajenja novih čustvenih vezi z vodo?« je rekel izvršni direktor in dodal, da je vzpostavitev novega odnosa med človeštvom in vodo kulturno poslanstvo, ki je ključnega pomena za boj proti tveganjem, povezanim z brezbrižnostjo ljudi.

WAMU-NET vključuje več kot 80 z vodo povezanih muzejev in ustanov v 38 različnih državah.

V zaostrenih podnebnih spremembah se mora, kot je opozoril izvršni direkgor muzejske mreže, človeštvo še bolj kot prej zavedati pomena ohranjanja čiste vode. Ker je to predvsem kulturni izziv, je treba okrepiti izobraževanje o vodi in ozaveščanje javnosti o izzivih, povezanih z njo, ter o okoljski (in človeški) krhkosti. »Voda je namreč najbolj ranljiv element, na katerega ne vplivajo le podnebne spremembe, ampak tudi človekova brezbrižnost – včasih pa tudi institucionalna,« je rekel izvršni direktor. Ravno muzeji si po njegovih besedah najbolj prizadevajo, da skupaj z vsemi člani WAMU-NET zgradijo »novo kulturo vode«. »To poslanstvo je skupno vsem muzejem, vključenim v mrežo WAMU-NET, čeprav pri izobraževanju o vodah uporabljajo različne pristope. Vsak od njih ima svojo edinstveno zgodbo, zgodovino in arhitekturni videz.

Muzej vode Brežice – Vodovodni stolp je izjemen primer; ponaša se s prepoznavno kulturno znamenitostjo – vodnim stolpom, ki se dviguje visoko nad območje reke Save. In ob tej priložnosti toplo pozdravljamo njegovo uradno vključitev v mrežo WAMU-NET,« je dejal izvršni direktor Eriberto Eulisse. Kot je rekel, po obisku muzeja vode, kakršen je brežiški, vsakdo bolje razume, koliko dela je potrebnega, da je voda v vsaki hiši, pa tudi koliko truda je treba vložiti v čiščenje odpadnih voda. »Vsak obiskovalec tudi bolje razume, kaj sta reka in vodni ekosistem ter kako težko je zaščititi biotsko raznovrstnost in sladko vodo, potem ko sta enkrat že onesnaženi.

V tem smislu se morajo ljudje več naučiti iz zgodovine vode, tako iz uspešnega gospodarjenja kot iz spodrsljajev, da bi se izognili ponavljanju tragičnih napak, ki imajo žal pogosto dramatične posledice za prihodnje generacije, kot v primeru onesnaženih rek in vodonosnikov,« je poudaril Eriberto Eulisse, izvršni direktor WAMU-NET v včerajšnjem video nagovoru udeležencem brežiške slovessosti.

Za boljši odnos do vode se je v pozdravnem nagovoru zavzel tudi Mitja Brilly, slovenski predstavnik v Unescovem Medvladnem hidrološkem programu. Obžaloval je, da slovenski pregovor pravi, da voda še za v čevelj ni dobra.

Včeraj pred slovesnostjo v paviljonu ob Vodovodnem stolpu je Posavski muzej pripravil voden sprehod po mestu in novi ulični razstavi, posvečeni utripu in dediščini mesta. Razstavo sta pripravila Društvo za oživitev mesta in Fotoklub Brežice, omogočila pa krajevna skupnost Brežice. Razstavo so odprli Alenka Černelič Krošelj kot predsednica sveta krajevne skupnosti, predsednica Društva za oživitev mesta Brežice Anita Radkovič in predsednik Fotokluba Brežice Davor Lipej. Avtorji fotografij so Branko Benčin, Branko Brečko, Erika Bucalo, Nika Filipič Počkar, Oskar Gerjevič, Matej Kramžer, Davor Lipej, Hrvoje Teo Oršanić, Jurij Pestotnik, Ivanka Počkar, Anita Radkovič, Evelina Sušnik, Vinko Šebrek, Aleš Tomše in Branko Zupanc.

V paviljonu sta po uradnem delu dogodka nastopila v duetu pevka Klara Moškon in kitarist Lovro Klanjšček.

Za obiskovalce so pripravili organiziran obisk Vodovodnega stolpa, vreme je dopuščalo lep razgled. Obisk stolpa je bil v čast 670. obletnice potrditve mestnih pravic brezplačen.

Včerajšnje slovesno dogajanje so skupaj pripravili krajevna skupnost Brežice, občina, Posavski muzej, Društvo za oživitev mesta Brežice, Fotokluba Brežice in ZPTM Brežice.

M. L.

Galerija