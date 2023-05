FOTO: Srečno na poti v življenje, maturanti

19.5.2023 | 14:50

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Zrelostni izpit, konec otroštva, prag odraslosti in še kako drugače bi lahko označili trenutek ob zaključku srednje šole, ko moraš pokazati, kaj si se v vseh teh letih naučil in kaj znaš. Matura, maturirati, maturant in maturantska četvorka so besede, ki so med osemnajstletniki in devetnajstletniki te dni najbolj aktualne. Danes je bil dan za maturantsko četvorko, ki so jo maturanti, kot je to zadnja leta že tradicija, plešejo oziroma so jo zaplesali natanko opoldne po številnih evropskih mestih.

Tudi v Novem mestu, kjer je po podatkih Rada Trifkovića, voditelja in s Plesnim studiem Novo mesto tudi organizatorja novomeške maturantske četvorke, jih je na Glavnem trgu zaplesalo 650, ne le maturantov, tudi devetošolcev, celo nekateri učitelji, razredniki maturantov so se jim pridružili. Zaplesali so maturanti vseh novomeških srednjih šol in devetošolci iz Brusnic, Stopič, Grma, Drske, Škocjana, Otočca in Mokronoga.

Prvič po epidemiji so njihove priprave potekale nemoteno in prvič po epidemiji so dobili priložnost, da se tako kot nekatere predhodne generacije z novim rekordom vpišejo v Guinnessovo knjigo rekordov. Tako rekoč v zgodovino.

Srečno na poti v življenje, maturanti.

I. V.

