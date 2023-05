Iz gnojne jame rešili telico

19.5.2023 | 19:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Takole so sevniški gasilci danes pomagali pri pristanku vojaškega helikopterja (Foto: PGD Sevnica)

Danes ob 14.35 je na cesti Dobliče-Stari trg ob Kolpi, občina Črnomelj, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se prevrnila na bok. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, pomagali avtovleki pri izvleku in nalaganju vozila ter reševalcem NMP ZD Črnomelj pri oskrbi voznice. Reševalci so voznico pregledali in prepeljali v SB Novo mesto, poroča center za obveščanje.

S helikopterjem v UKC

Ob 17.01 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor iz ZD Sevnica prepeljal obolelo osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Telica padla v gnojno jamo

Ob 9.59 so posredovali gasilci PGD Bizeljsko na Sodarski poti na Bizeljskem, kjer so iz gnojne jame s tehničnim posegom izvlekli telico.

M. K.