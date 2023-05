Za konec še en neodločen izid Krke

19.5.2023 | 19:20

Mark Gliha je takole sprožil in Krko popeljal v vodstvo z 1:0.

Na 2:0 je povišal Jan Đapo, ki se je takole veselil zadetka.

Novo mesto - Nogometaši Krke so v zadnjem krogu 2. SNL na domačem igrišču igrali 2:2 z drugouvrščenim Aluminijem. To je bil že sedmi neodločen izid v spomladanskem delu prvenstva, skupno pa enajsti v tej sezoni. Aluminij čakajo dodatne kvalifikacije za prvo ligo, kamor se je po zmagi z 2:0 nad Krškim seli Rogaška, ki bo po 30 letih bodo znova igrala med elito.

Rogaška je z 21 zmago sezone proti odpisanim Krčanom, ki se selijo v tretjo ligo, dvignila vstopnico za 1. SNL. Aluminij je upal na njihov spodrsljaj, a zavedali so se, da so možnosti zelo majhne. Svoje račune so imeli tudi Novomeščani, ki bi z zmago potrdili tretje mesto. Dolenjci zdaj upajo, da Ilirija, ki za njimi zaostaja za dve točki, jutri ne bo premagala velenjski Rudar.

Srečanje na stadionu Portoval so bolje odprli krkaši, ki so si že v 5. minuti priigrali priložnost za zadetek. Po podaji Josipa Krznarića s kota je v kazenskem prostoru gostov najvišje skočil Andraž Lipec, a se je z obrambo izkazal vratar Aluminija Tibor Banić. Novomeščani so povedli v 23. minuti, ko je po podaji z avta na desni strani odločno proti golu krenil mladinec Mark Gliha, ki se je spretno otresel gostujočih branilcev, nato pa z roba kazenskega prostora natančno sprožil po tleh in zadel ob desni vratnici. Na prejšnjih dveh tekmah je vstopil v igro, danes pa je prvič v karieri med člani začel v začetni enajsterici.

Domači so tri minute zatem vodstvo povišali na 2:0. Josip Majić je z leve strani podal predložek v kazenski prostor, kjer se je dobro znašel Jan Đapo, ki je zadel z glavo. Aluminij je nato še bolj pritisnil na vrata Novomeščanov, njihov trud se je obrestoval v 38. minuti, ko so znižali na 2:1, zadel je Daniel Mikolaj Skiba. Do izenačenja pa so prišli v 83. minuti, ko je Jakov Katuša prestregel slabo podajo enega od branilcev Krke in brez težav premagal domačega vratarja Luko Čadeža.

2. SNL, 30. krog:

Krka : Aluminij 2:2 (2:1)

Krško : Rogaška 0:2 (0:1)

Primorje eMundia : Brinje Grosuplje 1:1 (1:1)

- danes ob 17.30

Roletek Dob : Triglav Kranj

- jutri:

Jadran Dekani : Fužinar Vzajemc

Beltinci Klima Tratnjek : Kety Emmi&Impol Bistrica

Rudar Velenje : Ilirija 1911

Vitanest Bilje : Nafta 1903

Lestvica:

1. Rogaška 30 21 5 4 52:23 68

2. Aluminij 30 19 7 4 58:23 64

3. Krka 30 14 11 5 46:28 53

4. Ilirija 1911 29 15 6 8 52:29 51

5. Beltinci Klima Tratnjek 29 12 7 10 44:42 43

6. Primorje eMundia 30 10 11 9 42:40 41

7. Nafta 1903 29 10 8 11 48:42 38

8. Brinje Grosuplje 30 11 5 14 30:37 38

9. Vitanest Bilje 29 10 7 12 39:51 37

10. Kety Emmi&Impol Bistrica 29 9 9 11 36:37 36

11. Jadran Dekani 29 6 14 9 23:28 32

12. Rudar Velenje 29 7 11 11 40:48 32

13. Triglav Kranj 29 9 5 15 30:50 32

14. Fužinar Vzajemci 29 8 7 14 38:52 31

15. Krško 30 6 6 18 36:59 24

16. Roltek Dob 29 4 9 16 35:60 21

