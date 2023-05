Ob poletnem Jazzintyju spet skladateljska nagrada jazzon

20.5.2023 | 12:15

Lani je nagrado jazzon Veroniki Kumar v Novem mestu podelila ministrica za kulutro Asta Vrečko. (Foto: arhiv DL: I. V.)

Novo mesto - V Novem mestu bodo na poletni glasbeni 23. mednarodni jazzovski delavnici s festivalom Jazzinty po njeni lanski vnovični uvedbi avgusta spet podelili nagrado za najboljšo slovensko jazzovsko skladbo jazzon. Jazzovsko delavnico, ki bo potekala med 14. in 19. avgustom, bodo sicer zaznamovali vidni domači in tuji mentorji.

Nagrada jazzon predstavlja pomemben dejavnik pri krepitvi ustvarjalnosti mladih slovenskih glasbenikov, hkrati pa avtorju zmagovalne skladbe ponuja denarno, medijsko, tehnično in organizacijsko podporo, so sporočili prireditelji novomeške delavnice.

Jazzon je s tem postal odskočna deska mladim slovenskim skladateljem in povezovalni člen med glasbeniki, organizatorji, selektorji ter slovenskim medijskim prostorom, so dodali.

Skladateljska nagrada je sestavljena iz javnega natečaja za mlade skladatelje, katerih skladbe bo ocenila strokovna komisija. Ta bo med prijavljenimi skladbami izbrala tri po njeni sodbi najboljše in jih nagradila z nagradami fonda Jazzon 2023.

Avtor prvonagrajene skladbe bo prejel 1000 evrov. Nagrada obsega še snemalni dan v enem od novomeških snemalnih studiev in koncertni nastop na letošnjem festivalu Jazzinty. Drugonagrajeni bo prejel 300 evrov brezplačne kotizacije za letošnjo delavnico Jazzinty, tretja nagrada pa je brezplačna vstopnica za omenjeni festival v vrednosti 50 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo do 30 let stari slovenski avtorji s področja jazza in sorodnih žanrov. Strokovna komisija se bo pri ocenjevanju osredotočala na "izvirnost, koherentnost in obvladovanje osnovnih kompozicijskih parametrov", kljub temu, da gre za jazzovsko kompozicijsko nagrado, pa je "kakršnakoli vrsta žanrske fluidnosti dobrodošla, saj si Jazzinty močno prizadeva za odprt in kreativen glasbeni trg", so zapisali prireditelji iz Zavoda Novo mesto.

Rok za oddajo prijave poteče 12. junija. Zmagovalca bodo razglasili 17. julija. Nagrade bodo 16. avgusta podelili na festivalu Jazzinty, so še navedli.

Nagrado jazzon so sicer v Novem mestu podeljevali med letoma 2003 in 2016 ter jo podelili trinajstkrat. Razpis zanjo so zaradi slabega zanimanja in drugih vzrokov nato za šest let prenehali objavljati.

Na poletni 23. mednarodni jazzovski delavnici s spremljajočim festivalom Jazzinty bodo sicer vnovič gostili vidna imena domačega in tujega sodobnega jazzovskega glasbenega prizorišča. Temelj letošnje delavnice z geslom, Preteklost je prihodnost, bo ljudska glasba v sodobnem jazzu, so še zapisali prireditelji.

M. K.