Medene jedi: od svinjske ribice z medom in jabolki do medenega kolača ter medene vinjevrške pogače

20.5.2023 | 08:30

Martina Zidaric je ponosna pokazala svojo medeno potico z orehi.

Sadni narastek z medom je pripravila Ada Udovč.

Polna dvorana obiskovalcev, med njimi tudi šmarješki župan Marjan Hribar.

Predsednica DPŽD Bela Cerkev Betka Verščaj z medeno vinjevrško pogačo.

Čebelar Roman Košale je pripravil zanimivo predavanje.

Zapeli so osnovnošolci, ki jih je na harmoniki spremljala njihova učiteljica Valentina Kragelj.

Bela Cerkev - Danes je svetovni dan čebel. Se zavedamo njihovega pomena in obstoja za človeštvo in ohranjanje narave?

Da bi bil odgovor pozitiven, torej JA, so v Društvu podeželskih žena in deklet Bela Cerkev članice sinoči pripravile zanimiv kulturno-kulinarični dogodek, na katerem so opozorili na pomen čebel za pridelavo hrane, zaradi česar so čebele trdno zasidrane v naši kulturi, mitologiji in tudi kulinariki.

V Zwittrovi dvorani Hiše žive dediščine je dišalo po medenih dobrotah, ki so jih spekle članice društva pod vodstvom Elizabete Verščaj. Sodelovalo jih je kakih 20. »Med tudi sicer rade dodajamo v naše jedi, lani pa sem se spomnila, da bi bilo prav, da medenim izdelkom posvetimo več časa in tako smo lani prvič ob svetovnem dnevu čebel pripravile razstavo jedi,« pove predsednica. Opomni, da se med sicer ne sme segrevati nad 40 stopinj Celzija, saj sicer izgubi kakovost in zdravilno moč, a gotovo ne vse, ostane aroma in še kaj koristnega.

V Beli Cerkvi so bile tako včeraj na ogled čudovite in slastne slane in sladke jedi z medom. Naštejmo jih le nekaj: svinjska ribica z medom in jabolki, ocvrte piščančje prsi z medenim prelivom, banana z medom in čokolado, medena potica z orehi, medeni kolač, sadni narastek z medom, ajdnik, gratinirani cimetovi rezanci s smetano, itd.

Celo vinjevrško pogačo so članice društva podeželskih žena in deklet pripravile na meden način – kot je povedala Verščajeva, gre za enak recept kot sicer, le da se v testo doda nekaj medu, potem pa na sredi peke še povrhu. A posoliti jo je treba še vedno in okus je prav zanimiv.

Gotovo so obiskovalci dobili ideje, kaj pripraviti, še zlasti, ker je ob koncu prireditve sledila degustacija razstavljenih jedi.

Sicer pa so v dvorani medene izdelke na ogled prinesli tudi domači čebelarji iz šmarješke občine: čebelarstvo Voglar, Gorenc in Hren, Ivanka Zagorc iz Šmarjete pa je predstavila svojo knjigo Čebela Mihaela povej in izvedla delavnico izdelave čebelic iz moos gumi mase.

Zbrani so z zanimanjem prisluhnili priznanemu domačemu čebelarju Romanu Košaletu iz Gradenj pri Šmarjeti, ki je znan pridelovalec eko medu z različnimi dodatki. Tokrat je pripravil predavanje z naslovom Ekološki izdelki iz medu na drugačen način. Trenutno skrbi za 50 čebeljih družin v Kočevskem Rogu.

Povedal je, da kaj takega kot letos v vsej svoji čebelarski karieri, ki traja od 6. razreda osnovne šole, še ni doživel – kar dva meseca je moral hraniti čebele, da so sploh preživele. Žalostno je, da nimajo cvetnega praha.Kaj vse to pomeni? Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Dogodek so popestrili nastopi najmlajših iz OŠ Šmarjeta, ki so peli, deklamirali in plesali, pevska skupina babice in dedki ob harmonikarski spremljavi Klemna Hribarja ter učenci Hribarjeve glasbene šole.

Besedilo in foto: L. Markelj

