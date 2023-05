Ob svetovnem dnevu čebel predstavili mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev

20.5.2023 | 11:00

Včeraj v Višnji Gori (Fotografije: Čebelarska zveza Slovenije)

Višnja Gora - Čebelarska zveza Slovenije je včeraj, dan pred obeleževanjem Svetovnega dneva čebel, v Hiši kranjske čebele v Višnji Gori predstavila Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev 2023, ki bo med 3. in 7. julijem potekalo v občini Ivančna Gorica. Po razglasitvi 20. maja za Svetovni dan čebel je organizacija mednarodnega tekmovanja, ki se ga udeležujejo predstavniki več kot 30 držav, novo veliko priznanje tako za Čebelarsko zvezo Slovenije, kot tudi za Slovenijo, so prepričani v zvezi. Predstavljeno je bilo tudi partnerstvo Čebelarske zveze z NLB, ki je izvedbo tekmovanja omogočila. Častna pokroviteljica tekmovanja je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Letošnje leto je za čebelarstvo na slovenskem izjemno pomembno. Ne zgolj zaradi praznovanja 150 letnice delovanja Čebelarske zveze Slovenije, temveč tudi zaradi organizacije pmenjenega Mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev.

»Žal pa letos narava čebelam ni naklonjena, čebele brez oskrbe čebelarjev v tem času ne bi preživele. Čebelarji skrbimo za čebele s krmljenjem s sladkornim sirupom, ki je v tem času edina hrana za čebele. Vzdrževanje čebel je zelo drago, čebele namreč v tem času pojedo do skoraj 1 kg na dan in samo sladkor se je v enem letu podražil za več kot 100%. Čebelarji upamo, da se vreme ustali in da narava kaj ponudi tudi čebelam, prvo za njihovo preživetje in upajmo kaj za čebelarja in potrošnike. Letošnjega akacijevega in cvetličnega medu ne bo, na srečo imajo nekateri čebelarji še nekaj zaloge medu iz pretekle sezone«, je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč ter dodal: »Danes je velik dan za Čebelarsko zvezo Slovenije in, verjamem, tudi za NLB. Sam osebno ocenjujem podpis pogodbe kot prvi korak k dolgoročnemu sodelovanju z NLB-jem. NLB bo naš partner v številnih projektih, najpomembnejše pa je, da je NLB rešil svetovno tekmovanje mladih čebelarjev. Poleg tega je NLB glavni partner ČZS pri praznovanju 150-letnice ČZS, ki bo 30. septembra v hramu kulture – Cankarjevem domu. ČZS in NLB bosta gradila sodelovanje na skupnih vrednotah in ciljih – trajnosti in skrbi za naravo in naši tradiciji. Danes smo v skladu z medsebojno pogodbo že predstavili hranilnik v obliki AŽ-panja iz povsem naravnega materiala s prav posebno panjsko končnico iz zbirke Gasparijevih del.«

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak in Boštjan Noč sta ob sklenitvi partnerstva simbolno izmenjala panjski končnici, ki so jih poslikali učenci čebelarskega krožka na Osnovni šoli v Višnji Gori.

Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica, je povedal, da že intenzivno potekajo priprave na organizacijo 12. Mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev, ki ga Občina organizira skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije. »Prisotnost na julijskem tekmovanju je potrdilo preko 150 udeležencev iz 31 držav iz vseh koncev sveta, med drugim iz ZDA, Avstralije, Kanade, Finske, Grčije, Indije, Jordanije, Nigerije, Ukrajine, ...« Poleg tekmovanja občina gostiteljica pripravlja otvoritveno in zaključno slovesnost, nastanitve ter pester spremljevalni program in vsebine za mlade tekmovalce iz vseh koncev sveta. »V organizacijo in izvedbo smo pritegnili številne sodelavce – Cistercijanski samostan Stična, Osnovno šolo Stična, Srednjo šolo Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, domače čebelarje, zaposlene iz občinske uprave kot tudi številne prostovoljce«. Župan je poudaril še, da želijo organizatorji mladim čebelarjem ter njihovim mentorjem predstaviti Slovenijo, našo čebelarsko tradicijo, Hišo kranjske čebele, ki predstavlja rojstni dan naše - po vsem svetu znane kranjske sivke. Njej je posvečena tudi himna 12. mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev, v slovenskem in angleškem jeziku, »za katero upamo, da jo bomo julija pri nas prepevali prav vsi«, je še dodal Strnad.(spodaj v v video zapisu)

Goste je v Hiši kranjske čebele pozdravila direktorica Zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Maja Lampret, ki je predstavila Hišo kranjske čebele in Višnjo Goro kot rojstni dan kranjske sivke. Njeno sporočilo je: »Delujmo po zgledu čebel in skupaj poskrbimo za blagostanje tako čebeljih kot človeških skupnosti. Novinarsko konferenco je vodila Dragica Šteh, ki je tudi koordinatorka Mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev, so v Čebelarski zvezi Slovenije še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.