Tečem in hodim, da pomagam - že devetič v Termah Čatež

20.5.2023 | 12:20

Tako je bilo na eni minulih akcij (Foto: arhiv Lions kluba Brežice)

Brežice/Čatež ob Savi - Lions klub Brežice se že 9. leto zapored pridružuje vseslovenski dobrodelni akciji ''Tečem – da pomagam'' in organizira tekmovalno, dobrodelno in družabno prireditev ''Tečem in hodim, da pomagam'', ki bo v nedeljo, 21. maja, ob 9.00 uri v Termah Čatež (prejšnjo nedeljo so akcijo, kot smo poročali, zaradi slabega vremena prestavili). Organiziran bo otroški tek na 200 m ter tek na 1 km, 3 km in tek na 10 km.

Vsa sredstva od dobrodelnega teka bodo namenili projektu ''Obujmo nove športne copate''. Omenjena akcija je namenjena osnovnošolskim otrokom, ki žal ne morejo sami do novih športnih copat. V sodelovanju z različnimi osnovnimi šolami v občini Brežice želijo otrokom omogočiti, da bodo z veseljem tekli ali hodili, vzpodbujati športni duh in zdravje, otrokom iz ranljivejših okolij pa omogočiti lažjo pot do vsega tega.



Pravijo, da je lažje dajati kot sprejemati, pravijo v Lions klubu Brežice: ''In gotovo bo naše skupno plemenito darilo, da bomo otrokom pomagali na poti do zdravja in veselja. Verjamemo, da lahko s tovrstnimi dejanji rišemo nasmehe na obraz.''

M. K.