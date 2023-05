Prometna nesreča v Zalogu

20.5.2023 | 18:50

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGE Krško)

Danes ob 11.13 sta v Zalogu, občina Straža, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in očistili cestišče. Reševalci NMP Novo mesto so enega udeleženca prometne nesreče pregledali na kraju samem.

Včeraj ob 16.23 pa je na cesti Muljava–Ivančna Gorica osebno vozilo zapeljalo s ceste v jarek. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč delavcem avtovleke pri nalaganju vozila in reševalcem NMP pri oskrbi poškodovane osebe. Slednji so jo odpeljali v nadaljnjo oskrbo.

M. K.