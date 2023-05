Ob sončno elektrarno naselili ovce

21.5.2023 | 11:00

Foto: HESS

Brežice - Družba Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) je v sodelovanju z ekološkim rejcem na območje velike sončne elektrarne ob HE Brežice naselila 40 ovac. Gre za primer agrofotovoltaike, v tujini že precej pogoste prakse, ki je pri nas še v zametkih uvajanja, dodajajo v HESS.

Agrofotovoltaika je skupen izraz za kombinirano rabo zemljišč za proizvodnjo električne energije iz sončnih panelov ob hkratni rabi tal v kmetijske namene, pojasnjujejo v družbi. V Evropi in svetu se vse intenzivneje širi, saj predstavlja ''izvrstno kombinacijo med fotovoltaičnimi sistemi in ohranjanjem kmetijske pridelave. Dvojna raba zemljišč tako predstavlja eno od učinkovitih možnosti energetskega prehoda.''

Agrofotovoltaika lahko s primerno tehnično zasnovo poveča učinkovitost rabe zemljišč, nudi varstvo rastlinam in živalim, omogoča večji hektarski donos in zmanjšuje potrebo po namakanju do 20 %.

Kmetje pri svoji dejavnosti močno zaznavajo posledice podnebnih sprememb. Včasih je leto prevroče in izjemno sušno, neurja z preobilnim deževjem ali točo pa hitro ogrozijo pridelek. Vremenski ekstremi so iz leta v leto večji. Pri reševanju težav ponujajo agrofotovoltaične naprave zelo uporabno rešitev. Rastlinam in živalim nudijo delno osenčenje pred premočnimi žarki sonca, pred zmrzaljo, rastline ščitijo pred izsušitvijo, ohranjajo večjo vlago tal in predstavljajo odlično protitočno zaščito. Obenem je z razporeditvijo panelov nad nasadi mogoče regulirati tudi osvetlitev.

Skratka: kmetijska zemljišča so omejena in dragocena. Ta izziv je mogoče rešiti z agrofotovoltaiko: na istem območju se lahko proizvajata tako hrana kot okolju prijazna električna energija, so še zapisali v HESS.

M. K.