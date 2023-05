FOTO: Košarkarji Krke zapravili prednost domačega igrišča

21.5.2023 | 08:30

Jan Špan je za Krko dosegel 20 točk.

Novo mesto - Košarkarji Krke so doma s 75:81 izgubili prvo polfinalno tekmo z domžalskim moštvom Helios Suns. Povratna tekma bo v torek v Domžalah, morebitna tretja pa v soboto znova v Novem mestu.

Novomeščani, ki poleg Jurija Macure in Mihe Škedlja tokrat niso mogli računati niti na obolelega Mateja Vucića, so že v prvi četrtini zaostajali za deset točk in tudi v nadaljevanju niso uspeli držati koraka s Heliosom, ki je ob polčasu vodil s 50:35.

Po trojki Blaža Mahkovica na začetku drugega polčasa so gostje povedli s 55:37, kar je bila njihova najvišja prednost na tekmi. Krkaši so se nato z delnim izidom 11:0 približati Heliosu na sedem točk zaostanka, pred zadnjo četrtino pa so zaostajali za pet točk (63:68).

Helios je hitro odgovoril in osem minut pred koncem je po košu Lovra Buljevića znova ušel na dvomestno prednost. Dolenjci so se še enkrat približali na pet točk zaostanka, 43 sekund pred koncem je Andrej Stavrov zadel trojko za 75:79, v naslednjem napadu pa je tekmo odločil Američan v dresu Heliosa Austin Luke.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: ''Čestitke Heliosu za zasluženo zmago. Mi smo premehko odigrali tekmo, V prvem polčasu smo bili res slabi v skokih, nasprotniku smo dopuščali preveč napadalnih skokov. To smo nekoliko popravili v drugem polčasu. Imeli smo dve priložnosti, da bi se približali nasprotniku in morda celo prelomili tekmo, a tega nismo izkoristili, tako da si je Helios zaslužil zmago.''

Krka : Helios Suns 75:81 (20:28, 37:50, 59:68)

Krka: Stergar 12 (3:4), Cerkvenik 4, Stipčević 15 (2:2), Stavrov 3, Jurkovič 9 (1:2), Spasojević 12 (0:1), Špan 20.

Helios Suns: Luke 13, Ferme 9 (3:4), Mirtič 13 (3:5), Buljević 14, Oman 1 (1:2), Tunstall 9 (3:5), Bačvič 9 (2:4), Mahkovic 11 (1:2), Sirc 2.

Besedilo in fotografije: R. N.

