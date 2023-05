Smrtnonosno podiranje dreves - poškodbe so bile prehude

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.06 je pri naselju Zabrdje, občina Mirna, v gozdu na občana padlo drevo. Gasilci PGD Mirna in Trebnje so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe ter zavarovali kraj pristanka helikopterja. Aktiviran je bil helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku, vendar njihova pomoč žal ni bila več potrebna, ker je oseba podlegla poškodbam.

Neznan vonj v trgovini

Minulo noč ob 1.55 so posredovali gasilci PGD Sevnica v trgovinskem objektu v Sevnici, kjer so zaznali neznan vonj. Gasilci so objekt pregledali in ugotovili, da njihovo ukrepanje ni potrebno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Kovis Brezina in Brežice silosi predvidoma med 6:40 in 16:00 uro, na območju TP Brežice opekarna in Brežice hladilnica pa med 16:00 in 16:30 uro.

