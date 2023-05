Mali šef Slovenije: Patrik in Matic po zmagi glavni faci šole

21.5.2023 | 17:00

Matic in Patrik v akciji (Foto: POP TV)

Prijatelja Patrik Bremec in Matic Marentič sta zmagovalca pete sezone osnovnošolskega kuharskega tekmovanja Mali šef Slovenije. S tem sta svoji Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič priborila 10.000 evrov nagrade, zlata lonca pa krasita njuni sobi.

Sedmošolec Patrik in šestošolec Matic sta se prepričljivo prebila v veliki finale. V prvi oddaji sta pripravila odlično in obilno kmečko pojedino iz pečenih svinjskih rebrc, kranjsko klobaso, rulado iz svinjske ribice s špinačnim nadevom, hrenovo omakico, zeljem in mafini iz polente. V sedmi pa sta tričlansko žirijo navdušila z govejim burgerjem, obogatenim s sirovo omako s pečenim česnom, domačo paradižnikovo marmelado, pečeno suho panceto, solato in grenivko, ki sta ga postregla z ocvrto okro.

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

Mojca Žnidaršič