Sjón je prišel v Novo mesto

21.5.2023 | 14:30

Sjón se je v knjigarni Goga pogovarjal z vrstnikom in poklicnim kolegom Miho Mazzinijem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Knjigarna novomeške založbe Goga ima v gosteh islandskega pisatelja, pesnika, scenarista, režiserja in tekstopisca Sigurjóna Birgira Sigurðssona, v svetu znanega pod nadimkom Sjón. Kot Sjón ni podpisan le pod svojimi romani, eden je pred kratkim izšel tudi pri Gogi, pač pa med drugim tudi pod besedili skladb pevke Björk in pod več filmi, med drugim tudi pod lani posnetim epskim zgodovinskim akcijskim trilerjem Severnjak (The Northman), ki temelji na legendi o Amlethu, v njem pa med drugim nastopata tudi Nicole Kidman in pevka Björk, s katero se je Sjón srečal že v njenih najstniških letih, ko sta skupaj nastopala kot duo Rocka Rocka Drum.

S Sjónom se je v kavarni knjigarne Goga pogovarjal Miha Mazzini, med drugim tudi Gogin hišni avtor, ki si s svojim islandskim kolegom deli precej skupnih področij od pisateljstva pa do filmske režije in na nek način tudi otroštvo, ki ga je tudi Sjón preživljal kot edinec z mamo samohranilko. Tako je njun pogovor stekel ob spominih na otroštvo, na šestdeseta in sedemdeseta leta na Islandiji, ki se je nekoč, tako kot Slovenija od Jugoslavije, osamosvojila od Danske, je po površini sicer petkrat večja od Slovenije, a po številu prebivalstva približno tolikokrat manjša. Pogovarjala sta se tudi o Björk, o filmski produkciji, ki se je na Islandiji začela šele sredi sedemdesetih let, o Sjónovem srečanju z Nicole Kidman pa o glasbi in vsem, o čemer se lahko pogovarjata vrstnika, ki na svet gledata podobno in podobno široko.

Seveda sta se dotaknila tudi njegovega romana CoDex 1962: Tvoje oči so me videle, ki je pri Gogi izšel letos. V njem govori o kometih, ki so prhljaj angelov, ki zgorijo v najbolj zunanjih plasteh ozračja, pepel pa pade na zemljo, kjer se preobrazi v duhove varuhe najmanjših živali, rastlin in rudnin, in o ognjeniškem pepelu z gore Hekle, ki izvira iz ogorkov, ki se vrtinčijo iz brade hudiča, kadar ni preveč skrben pri peklenskih ognjih, ki se zato spremenijo v demone, bojevnike zoper dobre duhove za oblast nad vsemi živimi stvarmi.

I. Vidmar