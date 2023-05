Našli topovsko granato

22.5.2023 | 07:00

Pirotehnik - simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.38 so v naselju Kaplja vas, občina Sevnica, našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so topovsko granato, kalibra 75 mm in osem kosov pehotnega streliva, vse italijanske izdelave, ostanek iz II. svetovne vojne odstranili in do uničenja varno uskladiščili.

Prometna nesreča

V petek okoli 16.30 je na cesti od Muljave proti Ivančni Gorici prišlo do prometne nesreče, ko je voznica osebnega vozila zapeljala preblizu desnega roba in zapeljala z vozišča. Preizkus z alkotestom je pokazal rezultat 0,50 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Začasno ji je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, zoper njo pa bo uveden prekrškovni postopek.

V bloku skozi balkon

Sinoči ob 20.03 občanka na Kandijski cesti v Novem mestu ni mogla odpreti vhodnih vrat v večstanovanjskem objektu. Gasilci GRC Novo mesto so vstopili skozi balkonska vrata in odprli vhodna vrata stanovanja.

Električni mrk

Včeraj ob 12.30 je v več naseljih na območju občin Šentjernej in Novo mesto zaradi okvare na daljnovodu ostalo brez elektrike okoli 2600 uporabnikov iz 50 transformatorskih postaj. Okvaro so sanirali delavci Elektra Ljubljana.

Tudi danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1 1945;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOMAŽJA VAS 1985;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GERŠIČI, izvod 2;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI, izvod Proti Kotu;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI, izvod 4. Proti Kotu.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 9:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNO, izvod 1. SPOD. ŽELEZNO.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, na izvodu OTAVEC;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD GOZDOM, na izvodu R.O. STARO NASELJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA, izvod 4. BAJNOF;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOPLIŠKA, izvod 3. TR1/3. STADION.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Veliki Podlog 2, nizkonapetostno omrežje – Leva stran proti Pristavi predvidoma med 8. in 13. uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Račica med 8. in 10. uro in na območju TP Vodale predvidoma med 7.30 in 14.30 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Koritno, nizkonapetostno omrežje – Laze predvidoma med 8.30 in 13. uro; na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) pa na območju TP Pijavice vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Krmelj predvidoma med 9. in 12. uro.

M. K.