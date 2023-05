Dobova med drugoligaše poslala Krško; Krka z vstopnico za evropski pokal

22.5.2023 | 09:00

Krkaši po zmagi nad Ribničani (Foto - tudi spodaj v fotogaleriji - MRK Krka)

Rokometaši Dobove so v zadnji tekmi 25. kroga lige NLB sinoči doma premagali ekipo LL Grosista Slovana z 31:24 (16:10).

* Športna dvorana, gledalcev 220, sodnika: Žibret in Teršek.

* Dobova: Grudnik, Mlakar, Bogovič, Dizdar 1, Luzar, Pintar 7 (2), Šukić 7 (3), Latković 1, Mladkovič 4, Mlakar, Ferenčak 4, Kozolić, Tajnik 1, Grobelnik 1, Nešić 5 (1).

* Grosist Slovan: Selakovič, Krbavčić, Čaušević 1, Soršak 3, Serdinšek Ekart, Jakše 1, Tufegdžić 2 (1), Ranisavljević 3, Lipovac, Perić 2 (2), Pirnat, Lešek, Stopar 1, Pirnat 1, Šebalj 7 (3), Sanković 3.

* Sedemmetrovke: Dobova 7 (6), Grosist Slovan 6 (6).

* Izključitve: Dobova 8, Grosist Slovan 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Dobova si je v predzadnjem krogu zagotovila obstanek med prvoligaši, saj ima pred Mariborom Branikom dve točki prednosti, v primeru enakega števila točk pa odločajo medsebojne tekme. Obe je dobila Dobova, ki je z včerajšnjo zmago med drugoligaše poslala še Krško. To je zadnje s točko manj od Maribora in tremi manj od Dobove.

Dvoboj motiviranih domačih in gostov iz prestolnice je bil izenačen do 11. minute, ko je bilo na semaforju 7:6. Nato pa so domači prevzeli pobudo in prednost do velikega odmora povišali na šest golov.

Te prednosti v drugih 30 minutah niso spustili iz rok, še več, najvišja je v 45. minuti znašala deset golov (26:16). V zadnje četrt ure je devetouvrščeno moštvo državnega prvenstva le še ublažilo poraz.

Najboljša strelca domače zasedbe sta bila Blaž Pintar in Željko Šukić s sedmimi goli, pri gostih jih je prav toliko dosegel Vid Šebalj.

V zadnjem krogu bodo rokometaši Dobove gostovali pri Krškem, Slovan pa bo na domačem parketu izzval Trimo Trebnje.

Krkaši potrdili četrto mesto

Rokometaši Krke so že v soboto odigrali svojo predzadnjo tekmo v ligi NLB. Novomeščani so na najpomembnejšem derbiju sezone s 29: 31 (11:12) premagali gostitelje RD Riko Ribnica in si s skupnim 4. mestom v državnem prvenstvu že zagotovili nastope v EHF pokalu. Pred zadnjim krogom imajo varovanci trenerja Mirka Skoka štiri točke več od osmoljencev sobotnega dolenjskega obračuna. Prva polovica tekme je minila v enakovredni predstavi, druga pa v absolutni prevladi Novomeščanov. Z granitno obrambo in učinkovitim napadom so v 42. minuti po golu Jerneja Avsca povedli z 22:15. Krkaši tudi v nadaljevanju niso popustili, Ribničane so vseskozi imeli v svoji oblasti in dosegli 17. zmago v tej sezoni ter dokončno osvojili četrto mesto za Celjani, Velenjčani in Trebanjci. Njihov dosežek je še toliko pomembnejši, ker jim je to uspelo v prvi sezoni po vrnitvi v prvoligaško druščino. V novomeški ekipi je bil na sobotni tekmi najbolj učinkovit prvi strelec lige NLB Uroš Knavs, ki je dosegel ducat golov, izkazal pa se je tudi vratar Jure Blaževič s 16 obrambami. V ribniški je Leon Ljevar dosegel osem, Brin Cirman pa šest zadetkov.

Novomeška zasedba bo sijajno sezono sklenila pred domačim občinstvom, ko bo v zadnjem krogu gostila mariborski Branik.

Izjavi po tekmi:

Mark Klarič, vratar RD Riko Ribnica: "Po presenetljivi zmagi v Slovenj Gradcu smo gostili Krko, kjer smo imeli možnost, da osvojimo četrto mesto. Zmagati bi morali z več kot šestimi goli razlike. Žal nam je na koncu ušla tudi zmaga. Vemo, da smo zelo zdesetkani. Borili smo se po naših najboljših močeh, vendar ni šlo. V zadnjem krogu gremo še v Ormož, da dostojanstveno zaključimo sezono."

Uroš Knavs, rokometaš Krke: "Vedeli smo, da bo težka tekma. Tudi Ribnica je še imela možnost osvojiti četrto mesto. Mi smo šli na zmago, odigrali smo dobro tekmo, nekatere stvari so se nam poklopile. Zmagali smo in četrto mesto je naše. Smo zelo zadovoljni in gremo naprej."

Statistika:

RD RIKO RIBNICA: Jelenovič (2 obrambi), Klarič (8 obramb), Levstek 3, Pogorelec, Bogdanović 1, Mihelič, Gorenc, Žagar 4, Ljevar 8 (1), Grum 4, Cimerman 6, Zakrajšek, Nosan 3, Hrastnik,

MRK KRKA: Rauh (1 obramba), Brajer, Blaževič (16 obramb), Bradeško, Avsec 3, Grojzdek 2, Škrinjar, Knavs 12 (1), Vukić 7 (4), Stanojević 3, Rašo 1, Nosan 2, Kukman 1, Matko, Windischer,

Sedemmetrovke: RD RIKO RIBNICA 2 (1), MRK KRKA 7 (5)

Izključitve: RD RIKO RIBNICA 8 minut, MRK KRKA 0 minut

Rdeči kartoni: RD RIKO RIBNICA 1

Vsi izidi 25. kroga:

- petek, 19. maj:

Urbanscape Loka - Gorenje Velenje 27:31 (11:18)

Maribor Branik - Slovenj Gradec 26:28 (17:16)

Celje Pivovarna Laško - Krško 38:27 (17:18)

Trimo Trebnje - Koper 30:22 (16:11)

- sobota, 20. maj:

Riko Ribnica - Krka 29:31 (11:12)

Sviš Ivančna Gorica - Jeruzalem Ormož 28:24 (15:13)

- nedelja, 21. maj:

Dobova - LL Grosist Slovan 31:24 (16:10)

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 25 24 0 1 832:659 48

2. Gorenje Velenje 25 20 3 2 785:660 43

3. Trimo Trebnje 25 21 0 4 810:641 42

4. Krka 25 17 0 8 738:674 34

5. Riko Ribnica 25 14 2 9 745:743 30

6. Slovenj Gradec 25 13 2 10 710:724 28

7. Koper 25 10 2 13 698:675 22

8. Urbanscape Loka 25 8 4 13 664:710 20

9. LL Grosist Slovan 25 8 3 14 724:780 19

10. Sviš Ivančna Gorica 25 7 5 13 661:736 19

11. Jeruzalem Ormož 25 7 3 15 655:738 17

12. Dobova 25 5 1 19 641:725 11

13. Maribor 25 2 5 18 648:723 9

14. Krško 25 2 4 19 657:780 8

STA; M. K.

