Dobrodelna akcija - Ta dobra večerja: letos proti nasilju

22.5.2023 | 12:45

Ekipa Društva življenje brez nasilja v naši regiji že od leta 1998 prispeva k družbi brez nasilja. V tem tednu jih lahko podprete s sodelovanjem v dobrodelni akciji Ta dobra večerja. (Foto: arhiv DŽBN)

Z donacijo Društvu življenje brez nasilja do večerje za dve osebi - Akcijo letos podprl butični hotel Dvorec Gregorčič iz Šmarjete

Po letu dni premora se Ta dobra večerja vrača v tem tednu, tj. od 22. do 28. maja, ko bo več restavracij po državi za pomoč žrtvam nasilja prispevalo svoje kulinarične mojstrovine. Dobrodelna akcija CNVOS, v kateri med drugimi sodeluje tudi Regijski NVO center-stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije, bo potekala na njihovi Facebook strani.

"Tam bodo v ponedeljek objavljena tudi pravila sodelovanja. Kdor bo za boj proti nasilju prispeval pet ali več evrov, pod objavo v komentar zapisal #tadobravečerja in jo delil pri sebi, se bo potegoval za darilni bon za večerjo za dve osebi. V naši regiji je akcijo podprla srčna ekipa Dvorca Gregorčič iz Šmarjete," je povedala komunikatorka stičišča Mirjana Martinovič in dodala: "K sreči imamo v regiji specializirano organizacijo, ki dnevno pomaga žrtvam nasilja, da prekinejo krog trpljenja in zaživijo varno. To je Društvo življenje brez nasilja, ki ima v Novem mestu Varno hišo, kamor se lahko umaknejo matere z otroki, in še Svetovalnico za žrtve nasilja, ki nudi pomoč tako v mestu kot v vseh treh belokranjskih občinah."

Društvo vodi predsednica Natalija Petakovič, sicer pa imajo zaposlenih šest strokovnih delavk, ki so v dobrih dveh desetletjih delovanja pomagale že več kot 800 ljudem pri prekinitvi nasilja. Delujejo tudi preventivno, ko z lastnimi dobrodelnimi akcijami, predavanji in delavnicami osveščajo javnost o pojavu nasilja ter kako ravnati v primerih nasilja.

"Donacijo bomo namenili žrtvam, ki se morajo zaradi nasilja umakniti iz domačega okolja in na novo zgraditi življenje," je rekla vodja svetovalnice Simona Lovšin in se v naprej zahvalila vsem za dobrodelne prispevke.

Zaključni žreb bo 31. maja.

M. M.