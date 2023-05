Pancar deseti v Franciji

22.5.2023 | 08:10

Jan Pancar (Foto: AMZS)

Pariz - Velika nagrada Francije je bila sedma letošnja dirka svetovnega prvenstva v motokrosu in na njej je slovenske barve z licenco AMZS branil Jan Pancar. Na dirki evropskega prvenstva pa so z licenco AMZS vozili tudi Jaka Peklaj, Žan Oven in Miha Vrh.

Najboljši motokrosisti, ki se merijo za točke svetovnega prvenstva, so imeli sedmo dirko sezone. Potekala je na progi La Versenne blizu mesteca Villars sous Ecot, na njej pa je Slovenijo in AMZS zastopal Jan Pancar. Sobotne kvalifikacije so se mu povsem ponesrečile, saj je padel ter dobil udarec v glavo in nekaj odrgnin po obrazu. Ker je odstopil, mu je pripadlo šele 30. mesto.

''Proga je bila zelo težka in je na novo narejena. Cel teden jo je namakal dež, v četrtek in petek pa jo je grelo sonce. Zemlja je izgledala idealna, ampak je bila globoko namočena, zato so se naredili globoki kanali in jame. To je prineslo veliko padcev in na žalost sem tudi sam padel. Zadnje kolo mi je vrglo vstran in je pristalo na robu proge, zato mi je zdrsnilo in sem padel. Padec ni bil hud, ampak sem z glavo udaril ob kamen ali jamo in sem si prebil brado in popraskal obraz. Malo me je bolelo še zapestje, ampak nič takega, da ne bi mogel v nedeljo voziti,'' je povedal Pancar, ki je imel zato na štartni rampi dokaj slabo pozicijo za dober začetek voženj za točke svetovnega prvenstva. V prvo se je pognal odločno in je prvo merilno točko prepeljal na 20. mestu. Na izjemno zahtevni in razgibani progi, ki ni dopuščala, še manj pa odpuščala napak, je nadaljeval zbrano in previdno ter predvsem v drugem delu vožnje dvignil ritem in se v cilj pripeljal na 16. mestu. Zmago v prvi vožnji si je sicer privozil domači adut Thibault Benistant.

''Za nedeljo so progo malce poravnali, tako da je bila veliko boljša. Kljub temu so se naredile globoke "špure" in jame, a je bila vseeno bolj varna. Res pa je, da je padec vplival name in prvo vožnjo nisem napadal, ker se nisem dobro počutil na motorju,'' je Pancar ocenil prvi nedeljski nastop. V drugo vožnjo se je podal spet agresivno, a je bil na zunanji strani zaprt in se ni uspel prebiti med najhitrejše na dolgi štartni ravnini do prvega levega ovinka. Prvo merilno točko je prevozil na 19. mestu. Nadaljeval je premišljeno in z zelo dobrim tempom prehitel kar nekaj tekmecev in nasmihalo se mu je 9. mesto. A v zadnjem krogu je storil napako, ki ga je stala dveh mest in je na koncu osvojil 11. mesto.

''V drugi vožnji sem se sprostil in peljal veliko boljše, ampak dva kroga pred koncem sem storil manjšo napako ter izgubil par sekund. Na žalost sta me dva prehitela in sem bil enajsti,'' je misli strnil edini slovenski voznik v razredu MX2 v tej sezoni svetovnega prvenstva. Prvi je v cilj pripeljal Belgijec Lucas Coenen, dirko pa je dobil Francoz Benistant. Pancar je skupno na dirki zasedel 10. mesto, na tej poziciji pa je tudi v skupnem seštevku in ima 149 točk.

V razredu MXGP je skupno zmago odnesel Švicar Jeremy Seewer, ki je v prvi vožnji zmagal, v drugi pa v cilj pripeljal drugi. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo je rdečo številko vodilnega obdržal Španec Jorge Prado.

Do točk Peklaj

V okviru spremljevalnega programa je na progi La Versenne potekala tudi dirka mladih motokrosistov za točke evropskega razreda EMX 125. Slovenske barve so z licencami AMZS branili Jaka Peklaj, Žan Oven in Miha Vrh. Vsi trije Slovenci so vozili v kvalifikacijski skupini 2. Peklaj je zasedel 5. mesto, Oven je bil 25., Vrhu pa je pripadlo 32. mesto. To je pomenilo, da se je v vožnji za točke prebil samo Peklaj. V prvi se je dobro držal, vendar je bil nato zaradi nepravilnega krajšanja proge na enem od ovinkov diskvalificiran. Drugo vožnjo je Peklaj odpeljal bolj zbrano in si je s 13. mestom privozil 8 točk. Na dirki je zasedel končno 17. mesto, v skupnem seštevku evropskega prvenstva razreda EMX 125 pa ima zdaj 12 točk in zaseda 23. mesto.

STA; M. K.