Ognjeviti petelini so stari 20 let

22.5.2023 | 09:40

Šentjernejski skavti so praznovali že 20 let delovanja.

Na praznovanju ni šlo seveda brez petja.

Šentjernej - Minuli konec tedna so okrogli jubilej praznovali šentjernejski skavti, natančneje, steg Šentjernej 1 – Ognjeviti petelini.

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je nastalo leta 1990, oni pa 2003. Ognjeviti petelini so na praznovanje povabili svoje družine, prijatelje, občane ter vse nekdanje člane. V soboto so pripravili različne delavnice za obiskovalce, sledila pa je prireditev, na kateri so se spominjali preteklih let. Predstavili so svoje delovanje. Ognjeviti petelini so dobra družba za mlade, saj skavti krepijo tudi prave življenjske vrednote: prijateljstvo, pomoč, poštenost, čut za sočloveka, itd.

Šentjernejski steg danes šteje več kot 150 članov, od tega je 20 voditeljev prostovoljcev, ki pripravljajo program za štiri starostne skupine. Člani so stari med 6 in 21 let in večinoma prihajajo iz Šentjerneja, veliko pa jih je tudi iz Škocjana, Kostanjevice na Krki, Šmarjete in Podbočja. Praznovanje so v nedeljo sklenili z mašo v domači cerkvi v Šentjerneju.

Skavti so prostovoljna, nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal lord Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. Osnovni namen skavtske vzgoje je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne, zdrave in pristne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

L. Markelj, foto: Eva Mehak

