VN Gorenjske De Cassanu, Gal Glivar četrti

22.5.2023 | 08:30

Bled - Italijan Davide De Cassan je zmagovalec kolesarske dirke za veliko nagrado Gorenjske, ki spada v razred 1.2 Mednarodne kolesarske zveze Uci. Na trasi od Kamnika do Zatrnika (145,3 km) je 21-letni Italijan ciljno črto v Triglavskem narodnem parku prečkal pred Avstrijcema Martinom Messnerjem in Alexandrom Hajekom.

Letošnja preizkušnja je bila bolj naklonjena hribolazcem, ki so se za konec 145,3 km dolge trase dvignili do Zatrnika. Dobrih pet kilometrov dolg vzpon je najbolje odpeljal 21-letni De Cassan, sicer član ekipe Friuli ASD, razvojne ekipe Bahraina Victoriousa.

Italijan je sicer ob koncu vzpona zaostajal za vodilnima Avstrijcema, ki sta preveč taktizirala, posledično pa je 21-letnik švignil mimo njiju in dobil četrto letošnjo enodnevno dirko mednarodne ravni v Sloveniji.

"Neverjetno. Dolgo je že, dve leti, odkar sem občutil slast zmage. Moštvo je opravilo sijajno delo, zato sem moral le še dati vse od sebe na zadnjem vzponu. Bilo je kar živčno zaradi vetra, težko je bilo nadzorovati dirko. Zaupal sem svoji ekipi in še enkrat se jim zahvaljujem," je po dirki v prenosu, ki sta ga zagotavljala Kolesarska zveza Slovenije in Slovenska turistična agencija, dejal De Cassan.

Drugo mesto je v sprintu najboljše trojice zasedel Messner (WSA KTM Graz), tretje pa Hajek (Tirol KTM). Najboljši Slovenec je bil Gal Glivar (Adria Mobil), ki je drugo dirko za VN Gorenjske končal na četrtem mestu, zaostal je 15 sekund, in si tako prislužil novih 20 točk za svetovno kolesarsko lestvico. Kristjan Hočevar, ki je osvojil posebno nagrado najboljšega na gorskih ciljih, je bil 12. (+ 48 sek). Tilen Finkšt je bil 35. (+ 5:50 min), Aljaž Jarc 39., Kristijan Koren 40. (oba +6:12 min) in Aljaž Turk 42. (+ 6:53 min).

Gal Glivar je po dirki povedal: "Fantje iz naše ekipe so odlično opravili svoje delo, saj so nevtralizirali vse pobege in napade do zaključka. S Kristjanom Hočevarjem sva imela na začetku vzpona na Zatrnik zelo dobro izhodišče. Pred dirko sem imel v planu uvrstitev med najboljšo trojico, malo mi je zmanjkalo. Noge danes v zadnjih kilometrih enostavno niso bile najboljše, ko zapečejo veš koliko je ura."

Med deseterico sta od Slovencev končala še deveti Mihael Štajnar (mebloJOGI Pro Concrete) in deseti Anže Skok (Ljubljana Gusto Santic).

Na startu je bilo sicer pet slovenskih ekip, Adria Mobil, mebloJOGI Pro Concrete, Kranj, Ljubljana Gusto Santic in Ribino Alpine Resort Bled.

Na slovenskih tleh je bila VN Gorenjske četrta od petih enodnevnih preizkušenj v tem letu. VN Slovenske Istre je dobil Poljak Barlomiej Proc, VN Nove Gorice in Vipavske doline Čeh Adam Toupalik, VN Adrie Mobil pa domači predstavnik Tilen Finkšt.

Do konca sezone mednarodnih dirk v Sloveniji bo med 14. in 18. junijem še vrhunec z dirko po Sloveniji, 23. julija pa bo še VN Kranja.

STA; M. K.