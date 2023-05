V gozdu umrl 58-letnik; pretepel partnerko in ji zlomil nos

22.5.2023 | 11:30

V soboto nekaj po 17. uri se je, kot smo že poročali, zgodila smrtna delovna nesreča v gozdu v Zabrdju pri Mirni. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 58-letni moški v gozdu podiral drevesa, ko je del krošnje padel nanj in ga hudo poškodoval. Reševalci so mu nudili pomoč in ga oživljali, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. Policisti okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Pijan nasilnež pretepel partnerko

Brežiški policisti so v soboto zvečer posredovali zaradi nasilja v družini. 48-letni nasilnež se je sprl z ženo, jo žalil, poniževal in pretepel. Poškodovano žrtev, ki je utrpela več udarcev po glavi in zlom nosu, so oskrbeli v bolnišnici. Policisti so nasilnežu izrekli prepoved približevanja partnerki. O izrečenem ukrepu so obvestili preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper 48-letnika bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

38-letnica s poldrugim promilom

Med kontrolo prometa v Metliki so policisti v noči na soboto zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila. 38-letna kršiteljica je v litru izdihanega zraka imela 0,74 miligrama alkohola. Preprečili so ji nadaljnjo vožnjo in jo odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vzvratno na prednostno

V soboto okoli 11. urese je zgodila prometna nesreča na cesti med Češčo vasjo in Zalogom. Povročil jo je 65-letni voznik, ki je vzvratno zapeljal na prednostno cesto in trčil v avtomobil 70-letnega voznika. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Pod vplivom drog in brez vozniške

Policisti PP Krško sov soboto okoli 19. ure v Krškem zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi odredili strokovni pregled. 21-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, hitri test pa je pri njemu potrdil prisotnost prepovedanih drog, je strokovni pregled odklonil. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Padel mladoletni kolesar

Sevniški policisti so bili v soboto okoli 20. ure obveščeni o padcu mladoletnega kolesarja na območju Bučke. Poškodovanega kolesarja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preverjajo.

Vozili pijani

V noči na nedeljo so policisti PPP Novo mesto zaradi nezanesljive vožnje odredili preizkus 47-letnemu vozniku, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Kršitelj je opravljanje preizkusa odklonil, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PP Metlika so v minuli noči v Metliki kontrolirali voznika osebnega avtomobila. 41-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,95 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je nekdo z balkona objekta v Birčni vasi ukradel sedem korit z rožami.

V noči na nedeljo je neznanec vlomil v prodajalno v Boštanju. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

V isti noči je v Metliki neznanec poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V notranjost mu ni uspelo vstopiti, z vlomom pa je po oceni oškodovanca povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

Pijan razbijal po gostilni

V noči nasoboto so policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Metliki, kjer je pijan kršitelj razbijal inventar in motil javni red in mir. Tudi po prihodu policistov se 32-letni kršitelj ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Pri prevozu migrantov ujeli dva Romuna in državljana Litve

Policisti so minuli konec tedna pri prevozu migrantov ujeli dva Romuna in državljana Litve. Vsem trem so odvzeli prostost, jim zasegli vozila in jih bodo s kazenskimi ovadbami privedli na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Oba Romuna so policisti ustavili v petek na Obrežju. Za prvega so ugotovili, da v osebnem avtomobilu romunskih registrskih oznak prevaža tri Iračane, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Drugi Romun pa je prevažal štiri Turke, ki so pred tem prav tako v Slovenijo vstopili na nedovoljen način.

Državljana Litve so policisti ustavili v soboto v Novi vasi pri Mokricah. Ugotovili so, da v osebnem vozilu prevaža tri Turke, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Policisti so poleg tega med 19. 5. in 22. 5. na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Slovenska vas, Čatež ob Savi, Grič, Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 79 državljanov Pakistana, 54 državljanov Maroka, 33 državljanov Bangladeša, 27 državljanov Afganistana, 19 državljanov Nepala, 11 državljanov Rusije, deset državljanov Indije, sedem državljanov Tunizije, sedem državljanov Konga, pet državljanov Kitajske, štiri državljane Gvineje, tri državljane Kube, tri državljane Burundija, dva državljana Konga, dva državljana Alžirije državljana Tibeta in državljana Egipta.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 19. 5. in 22. 5. posredovali v 214. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 718 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 16 nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki st vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 56. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in tri kršitelje pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

