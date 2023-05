V Krškem kvalifikacije mladih spidvejistov za SP

22.5.2023 | 11:00

Krško - Stadion Matije Gubca v Krškem je bil preteklo soboto pred približno 900 gledalci prizorišče kvalifikacijske dirke svetovnega prvenstva mladincev do 21 let. Slovenske barve sta zastopala Anže Grmek in Julian Kuny, ki sta se v družbi močne tuje konkurenci potegovala za najvišja štiri kvalifikacijska mesta. Le-ta peljejo voznike v letošnjo finalno serijo za mladinskega svetovnega prvaka, ki bo potekala v Pragi, Gorzowu ter Vojensu.

Dirko je dobil izvrstni Danec Emil Breum, ki je zbral maksimalnih 15 točk. Točko manj je osvojil Nemec Norick Blödorn, kar je zadostovalo za drugo mesto, tretji pa je bil s 13 točkami Poljak Mateusz Cierniak. Zadnje mesto za napredovanje je zasedel Šved Gustav Grahn. Grmeku se je možnost napredovanja izmuznila za 1 točko, saj je z 10 točkami osvojil končno 6. mesto. Kuny je bil z dvema točkama 15.

Za organizatorji AMD Krško je tako 2. letošnja dirka, ki so jo po odzivih sodeč izvedli uspešno in na visokem nivoju, kar se od društva, ki je že 14-krat organiziralo dirke serije Grand Prix, tudi pričakuje. Dirke za svetovno prvenstvo posameznikov zaenkrat še ni na koledarju, se pa vrača ponos krškega kluba – 38. izvedba dirke za Zlati znak Občine Krško in Pokal Franca Babiča. Dirka bo na sporedu 18. junija.

B. L.; foto: Sašo Ključarič (Photospeed)

