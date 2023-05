FOTO&VIDEO: Zagorelo v trgovini z obutvijo

22.5.2023 | 18:40

Operativna enota PGD Črnomelj je v trgovino, kjer so zagoreli el. vodniki, prispela v nekaj minutah.

Ob 10.44 so v Ulici Otona Župančiča v Črnomlju v stropu trgovine z obutvijo zagoreli električni vodniki. Požar so pričeli gasiti občani pred prihodom gasilcev PGD Črnomelj. Gasilci so požar dokončno pogasili, pregledali območje s termovizijsko kamero in prezračili objekt. Na kraju je bil prisoten tudi dežurni delavec elektro službe.

V bloku vonj po plinu

Zjutraj ob 6.06 so v ulici Nad mlini v Novem mestu v večstanovanjskem objektu stanovalci zaznali vonj po plinu. Gasilca GRC Novo mesto sta opravila ogled in ugotovila, da je vonj prisoten, vendar meritve niso pokazale prisotnosti povečanih plinov. Preventivno sta prezračila skupne prostore.

Goreli leseni odpadki

Ob 14.31 so v gozdu pri naselju Klinja vas, občina Kočevje, gasilci PGD Klinja vas in Kočevje pogasili večji kup gorečega lesnega odpada.

M. K.; foto in video: Odeon