Franci Smrekar, ambasador cvička 2023

23.5.2023 | 13:40

Na zdravje, Franci Smrekar, novi ambasador cvička! (Foto: L. M.)

28. ambasador cvička bo letos postal Franci Smrekar iz Stare Bučke, dolgoletni član Društva vinogradnikov Škocjan, eden najuspešnejših dolenjskih pridelovalcev in promotorjev cvička in drugih vin, ki s svojim znanjem, z dobro voljo in s pozitivno energijo vsa leta povezuje ljudi. Zveza društev vinogradnikov Dolenjske mu bo ta naziv podelila na 2. festivalu cvička konec tedna v dolenjski prestolnici.

Francija, ki je odraščal na manjši živinorejski kmetiji, je za vinogradništvo navdušil že oče France. Med prvimi pri nas, že v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, so se Smrekarjevi odločili za obnovo vinograda v vinski gorici Hrib, ki se dviga nad naseljem Stara Bučka. Franci, ki je ravno takrat na novomeški srednji kmetijski šoli pridobival novo znanje s kmetijskega in z vinogradniškega področja, je z veseljem pomagal.

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

Lidija Markelj