V Novem mestu center za alternativno reševanje sporov in pisarna lokalne blaginje

23.5.2023 | 10:30

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto vzpostavlja center za alternativno reševanje sporov in izvajanje mediacij v vseh vrstah sporov, od upravnih zadev do gospodarskih in medsosedskih sporov na njenem območju. Konec meseca bo občina odprla tudi pisarno lokalne blaginje, pri kateri bo šlo za prvi tak primer v državi, je napovedal župan Gregor Macedoni.

Novomeška občina bo zagotavljala in izvajala mediacije za spore, v katerih ima ena od strank prebivališče ali sedež oz. poslovni naslov v Mestni občini Novo mesto, in za spore, v katerih so udeleženi občina in s to ustanoviteljsko povezana javna podjetja, zavodi, skladi ipd., je na nedavni novinarski konferenci pojasnila direktorica občinske uprave Jana Bolta Saje.

Za omenjene stranke bo prve tri ure postopka stroške mediatorja krila občina. Ta je sicer že objavila javni poziv za izbor mediatorjev, koordinacijo izvajanja mediacij pa bo zagotavljala občinska uprava.

Predlog za začetek mediacije bo lahko vložila stranka sama ali skupaj s sprto stranjo. To bo lahko storila osebno na občini ali elektronsko, je dodala direktorica.

Mediacija je sicer prostovoljen, hiter, zaupen in učinkovit način reševanja sporov. V postopku stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe oz. mediatorja skušajo doseči mirno, izvensodno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem. Prednosti mediacije so prihranek časa in denarja, prostovoljnost in zaupnost postopka ter možnost sodelovanja in vpliva na postopek, je še dodala Bolta Sajetova.

Pisarna lokalne blaginje - konec maja jo odpirajo na Grmu

Kot je glede omenjene pisarne lokalne blaginje pojasnila novomeška podžupanja Sara Tomšič, so v občini, da bi se odzvali na izpostavljene izzive okolja in širše v družbi, "oblikovali celovit sistem lokalne blaginje, ki bo vzpostavil procese koordinacije vseh storitev".

Cilj svetovalne pisarne bo tako pomoč občanom pri izzivih s socialnega in zdravstveno-varstvenega področja in širšega družbenega življenja. Občane želijo namreč "opolnomočiti" za iskanje rešitev, dvigniti stopnjo njihove informiranosti in vplivati na to, da s pomočjo organizacij, ki delujemo na Novomeškem, izboljšajo svoje življenje.

Na občini sicer ocenjujejo, da gre za manjkajoči člen v lokalni skupnosti, "ki bo povezal požrtvovalne akterje iz javne, nevladne in zasebne sfere ter dosegel več posameznikov, ki potrebujejo pomoč in podporo".

Sistem temelji na katalogu storitev in informacij s spletne strani www.nmzame.si in na osebnem svetovanju v pisarni lokalne blaginje. V tej prve obiske pričakujejo po odprtju 31. maja. Omenjena svetovalna pisarna bo delovala na Gubčevi ulici 15 na novomeškem Grmu, je še navedla Tomšičeva.

STA; M. K.

