Inles lani uspešno, letos že upad naročil

23.5.2023 | 09:20

Ribnica - V ribniškem Inlesu, katerega glavna dejavnost je izdelava oken in vhodnih vrat po naročilu, so lani poslovali uspešno. Promet so glede na leto prej povečali za četrtino, dobiček več kot podvojili, je povedal predsednik upravnega odbora Andrej Mate. Medtem pa letos že opažajo upad naročil, kar je posledica ohlajanja v gradbeništvu.

Lani so v Inlesu zabeležili 27 milijonov evrov prometa, kar je 25 odstotkov več kot leta 2021. Čistega dobička po plačilu davkov so imeli okoli 870.000 evrov oz. 2,2-krat več kot leto prej.

Dobro lansko poslovanje je po Matetovih besedah predvsem posledica dovolj visokega povpraševanja na vseh njihovih trgih in posledično zadostne količine naročil. Podjetje sicer okoli 80 odstotkov proizvodov izvozi v tujino, predvsem v Nemčijo, Švico in Avstrijo.

V prvi fazi je lani prodajo po njegovi oceni pospeševala tudi inflacija, saj so tisti, ki so imeli namen investirati v vrata in okna, pohiteli z naročili, preden se izdelki podražijo.

Vojna v Ukrajini na njihovo poslovanje lani ni neposredno vplivala, so pa občutili posreden vpliv. "Predvsem v smislu, da so se močno povišale cene energentov in cene surovin," je povedal.

Gradbeništvo se ohlaja

Se pa že letos in za prihodnje pri poslovanju nakazujejo negativni trendi. Kot rečeno, se je veliko ljudi v strahu pred podražitvami za naložbe v okna in vrata odločilo že lani, hkrati rastejo obrestne mere posojil, kar negativno vpliva na gradbeno dejavnost, je povedal Mate.

Zaradi ohlajanja gradbeništva se po njegovih besedah na Inlesovih ključnih trgih, ko sta npr. Nemčija in Slovenija, močno zmanjšujejo naložbe v novogradnje, ki predstavljajo polovico vseh njihovih naročil. "Manj opazen je za zdaj upad pri naročilih, kjer gre za zamenjavo oken in vrat na že obstoječih objektih," je dejal.

Glede na to v Inlesu za letošnje leto pričakujejo upad prihodkov za vsaj pet odstotkov, posledično bodo najverjetneje slabši tudi rezultati poslovanja.

Kljub vsemu naložbe

Vseeno pa nameravajo v Inlesu nadaljevati z lani začetim večjim naložbenim ciklusom. Ta po besedah Mateta med drugim vključuje racionalizacijo porabe energije, ki jo jim je uspelo zmanjšati za četrtino, posodobitev strojev in avtomatizacijo proizvodnje ter razvijanje novih produktov.

Zlasti pomembna se mu pri tem zdi avtomatizacija proizvodnje, predvsem v luči, da se v podjetju vse bolj srečujejo s pomakanjem delovne sile, "ki je na trgu enostavno ni in je ne bo". V podjetju, ki je eden največjih zaposlovalcev na kočevsko-ribniškem, sicer trenutno zaposlujejo 230 ljudi, njihovo število pa je v zadnjih letih stabilno.

STA; M. K.