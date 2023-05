Višje cene pomoči na domu; je občina varen kraj za bivanje?

23.5.2023 | 08:30

Na peti redni seji sevniškega občinskega sveta so nekoliko povišali ceno pomoči na domu.

Načelnik PP Sevnica Daniel Žniderič (Foto: P. Perc)

Sevnica - Sevniški svetniki so na 5. redni seji največ časa posvetili poročilu o varnostnih razmerah na območju sevniške občine ter poročilu o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč na domu za preteklo leto in novih cenah te storitve, ene izmed oblik dolgotrajne oskrbe.

Pomočnica direktorice CSD Posavje, Enota Sevnica, Marjetka Smolič, je ob predstavitvi tega poročila za preteklo leto povedala, da pomoč pri vsakdanjih opravilih starejšim na njihovem domu omogoča, da starejši dlje časa ostajalo v domačem okolju. Število uporabnikov iz leta v leto raste. Občinski svet je podal soglasje za nove, višje cene storitve od 1. junija. Občina Sevnica bo iz občinskega proračuna še naprej zagotavljala subvencijo za sofinanciranje te storitve, in sicer v višini 69,6 odstotka. Cena storitve za uporabnika znaša po novem 5,20 evra (doslej je bila 4,90 evra) na efektivno uro, ob nedeljah pa je višja za 30 odst. ter ob državnih praznikih in dela prostih dneh 40 odstotkov.

Svetnik Rok Petančič (Gibanje Svoboda) je že pred časom predlagal, da bi progresivno (glede na premoženjske razmere uporabnikov) zaračunavali to storitev, ker bi bilo to socialno pravično, a je Smoličeva odvrnila, da to ni možno glede na zakonske osnove.

Vodja oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar je še pojasnila, da so sevniške cene celo nekoliko nižje, kot v sosednji krški in tudi v kostanjeviški občini, so pa nekoliko višje od državnega povprečja, zaradi razgibanega terena, ki ga mora prevoziti 15 socialnih oskrbovalk do oskrbovancev.

Občina Sevnica varna

Kot rečeno, so se seznanili tudi s poročilom načelnika Policijske postaje Sevnica Daniela Žnideriča, ki je v desetletju dela na tem odgovornem delovnem mestu dodobra spoznal in predstavil varnostne razmere na območju sevniške občine v letu 2022. Splošen vtis je, da Občina Sevnica ostaja varen in prijazen kraj za bivanje, policija pa dobro sodeluje z občani in z lokalno skupnostjo. Če se Sevničani še lahko pohvalijo, da imajo najmanj mladoletniške kriminalitete na območju Policijske uprave Novo mesto, pa je zaskrbljujoč podatek o porastu števila prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki in da je PP Sevnica med prvimi tremi po številu prometnih nesreč v PU Novo mesto. Policija bo zato tudi v prihodnje izvajala številne preventivne akcije z osveščanjem o tej tematiki.

