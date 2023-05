Iskalna akcija s srečnim koncem, eno oživljanje žal ne

23.5.2023 | 07:00

Pri iskanju pogrešanih so reševalni psi pogosto nepogrešljivi. (Simbolna slika; arhiv, KD Izar)

Sinoči ob 19.09 je v Lazah pri Boštanju, občina Sevnica, ekipa Zveze reševalnih psov Slovenije Dolenjske in Skupina za iskanje pogrešanih oseb KZS začela z iskanjem pogrešane osebe. Našli so jo in predali v oskrbo reševalcem NMP Sevnica, ki so osebo oskrbeli in prepeljali na zdravljenje.

Oživljanje žal neuspešno

Ob 17.26 je v naselju Vrh pri Boštanju, občina Sevnica, nenadno obolela oseba. Prvi posredovalci AED Sevnica so nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri oživljanju obolele osebe. Kljub hitri intervenciji reševalnih služb je oseba umrla na kraju dogodka.

Ob 18.19 pa so v naselju Laze pri Boštanju prvi posredovalci AED Sevnica prispeli na kraj dogodka, vendar njihovo posredovanje ni bilo potrebo, saj so osebo z oživljanjem rešili na kraju prisotni domačini in reševalci NMP Sevnica.

Goreli odpadki

Ob 20.12 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorel odpadni material. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Trk na Ljubljanski

Ob 11.48 sta na Ljubljanski cesti v Ribnici trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom eno vozilo postavili na kolesa, nevtralizirali razlite motorne tekočine in nudili pomoč vlečni službi. Dve lažje poškodovani osebi so reševalci NMP Ribnica prepeljali v bolnišnico.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1, na izvodu ROMI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE PRI JUGORJU, TP DRAGE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA, izvod 1. PADERŠIČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARINE;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLUSKA;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVČE, izvod 2. MORAVČE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico na območju TPStara gora Mirna 1, nizkonapetostno omrežje – Stara gora predvidoma med 8.00 in 12.00; na območju TPSlovenska vas, nizkonapetostno omrežje – Slovenska vas pa med 8.15 in 12.30.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 11. in 15. uro na območju TP postaje Krško Labod, nizkonapetostno omrežje – Polšca in Videm-dom svobode ter na območju nadzorništva Sevnica med 7.30 in 14.30 uro na območju TP Vodale, nizkonapetostno omrežje – Vodale.

M. K.