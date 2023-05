MO Krško in ''Kostakova točka'': Zneski na položnicah skoraj enaki

11:20

Direktor Kostakovega sektorja komunala Jože Leskovar

Župan Janez Kerin

Krške svetnice in svetniki na peti redni seji občinskega sveta. (Vse fotografije: P. Perc)

Krško - Tresla se je gora, rodila se je miš! Tako bi lahko s pregovorom komentirali zaključek točke o delovanju gospodarskih javnih služb na 5. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško, ki so jo svetniki umaknili z dnevnega reda prejšnje seje na predlog svetnice Modre smeri Ivanke Černelič Jurečič. Umik je pred slabim mesecem podprlo 12 svetnikov, ki so terjali več časa in dodatna pojasnila za zajetne elaborate Kostaka o javnih gospodarskih službah, na osnovi katerih so oblikovane cene storitev, ki jih Kostak izvaja na podlagi koncesijske pogodbe. Ta pojasnila so očitno svetniki dobili, kajti ponujene sklepe so sprejeli le z razpravo enega svetnika.

Naj spomnimo, da je župan Janez Kerin po umiku Kostakove točke s prejšnje seje zaradi izgube zaupanja razrešil svojo podžupanjo, že omenjeno svetnico Černeličevo. Mimogrede: izza kuloarjev je bilo slišati, da je zaradi dogajanja okoli ''Kostakove točke'' na preizkušnji celo dokaj krhka koalicija.

Na 5. seji je v imenu Kostaka svetnikom in svetnicam gradivo predstavil direktor njenega sektorja komunala, Jože Leskovar, v imenu občine pa vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo Janja Špiler. Povedala je, da se cene komunalnih storitev, ki jih plačujejo neposredno občani, ne bodo povišale in da bodo zneski na položnicah celo ostali skoraj na istem. Tako bo štiričlanska družina, priključena na javno kanalizacijsko omrežje, še naprej plačevala približno 67 evrov mesečno; uporabniki, ki imajo vgrajeno greznico ali malo čistilno napravo, pa bodo plačali okrog 48 evrov, skoraj evro manj kot doslej. Na področju gospodarskih javnih služb kolektivne rabe (gre za redno vzdrževanje občinskih javnih cest, urejanje in čiščenje javnih površin, vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in praznično okraševanje v naseljih), ki jih plačujejo iz občinskega proračuna, pa se podražitvam niso mogli izogniti; cene se bodo v povprečju povečale za dobro petino (20,7 odst.). Po besedah Leskovarja je bilo to nujno potrebno, ker so cene veljale od podpisa koncesijske pogodbe leta 2017, od takrat pa so se določene cene repromaterialov in goriva, povečale za več kot 40 odstotkov, samo stroški dela pa le v zadnjem letu za 12 odstotkov. Leskovar je še povedal, da se povečujejo tudi količine opravljenih storitev oziroma obseg površin, ki so predmet urejanja. Lani so te storitve krško občino stale poltretji milijon evrov, letos pa naj bi narasle na 3,3 milijona evrov. Nove cene začnejo veljati s 1. junijem.

Svetniki, kot rečeno, niso imeli posebnih pripomb, razen Mitje Omerzuja (LDŠ - Energično za Krško), ki pa mu je Janja Špiler skušala odgovoriti, a verjetno ga njeno pojasnilo ni najbolj prepričalo, saj je edini glasoval proti predloženim sklepom. Za je glasovalo 22 svetnikov, štirje iz Gibanja Svoboda pa so se vzdržali glasovanja.

