Lestvica najboljših plač - kje so Krka, NEK ...?

23.5.2023 | 12:30

Zaposlene najbolje plačujejo podjetja v panogi IT in v farmaciji, navajajo Finance. Na prvo mesto se po višini lanske povprečne bruto plače uvršča predstavništvo Microsofta z dobrimi 10.000 evri bruto, več kot 10.000 evrov znaša povprečna bruto plača tudi v IT podjetju SAP. Povprečna bruto plača v državi je lani sicer znašala 2023,92 evra.

Na lestvici časnika Finance, ki je podatke črpal predvsem iz poslovne baze Dun&Bradstreet, pa tudi iz Ajpesa ter letnih poročil, pojasnil podjetij in lastnih izračunov, slovenskemu predstavništvu Microsofta s 64 zaposlenimi in podjetju SAP s 36 zaposlenimi sledi YM Construction, podjetje v lasti turškega Yapi Merkezija, ki v Sloveniji v konzorciju s Kolektorjem gradi drugi tir. Povprečna plača v YM Construction, kjer je bilo lani v povprečju 39 zaposlenih, je znašala 9309 evrov bruto.

IBM Slovenija, ki povprečno zaposluje 117 ljudi, se je z dobrimi osmimi tisočaki povprečne bruto plače uvrstil na peto mesto med 100 podjetij, ki najbolje plačujejo zaposlene.

Prvo deseterico zaokrožujejo večinoma farmacevtske družbe oz. njihove podružnice v Sloveniji: povprečna bruto plača je tako lani v podružnici Novartisa, ki se je uvrstil na četrto mesto, znašala 8870 evrov, v družbi Merck Sharp&Dohme (6. mesto) 7777 evrov, Rochu (7. mesto) 7575 evrov, podružnici AstraZenece (9. mesto) 6593 evrov, v Bayerju (10. mesto) pa 6511 evrov, kažejo podatki poslovne baze Dun&Bradstreet.

Bayer je medtem za časnik navedel, da iz poročanega letnega stroška plač ni mogoče izračunati povprečne mesečne bruto plače, saj da stroški plač zajemajo zaposlene tudi v drugih državah v regiji in da vključujejo še stroške drugih prejemkov (bonusi, mesečni dodatki, stimulacije, bonitete).

V Krki je povprečna bruto plača znašala 3292 evrov. (Foto: arhiv DL)

Farmacevtska družba Lek se je uvrstila na 66. mesto s povprečno bruto plačo 3731 evrov, medtem ko je novomeška Krka (6254 povprečno zaposlenih) letos za las izpadla z lestvice, saj je povprečna bruto plača znašala 3292 evrov.

Med državnimi podjetji se je letos najvišje uvrstila Kontrola zračnega prometa Slovenije, ki zaposluje povprečno 218 ljudi, povprečna bruto plača pa je bila lani 7411 evrov.

Precej visoko se je uvrstil tudi državni Gen (18. mesto), ki zaposluje 69 ljudi, s 5335 evrov povprečne bruto plače. Na 22. mestu je Slovenski državni holding z dobrimi 5000 evri bruto povprečne mesečne plače in 96 zaposlenimi, kažejo podatki Ajpesa.

Med energetiki so se v prvo tretjino uvrstili še Geoplin (4853 evrov povprečne bruto plače, 43 zaposlenih), Borzen (4606 evrov bruto, 38 zaposlenih), Nek (4455 evrov bruto, 623 zaposlenih) in HSE (4439 evrov bruto, 209 zaposlenih), še kažejo podatki poslovne baze Dun&Bradstreet.

Povprečna bruto plača v državi je lani po podatkih statističnega urada medtem znašala 2023,92 evra. Finance ob navajanju povprečnih bruto plač opozarjajo, da nekatera podjetja nekoliko drugače obravnavajo stroške plač, zato so lahko dejanske bruto plače tudi višje ali nižje. Tako nekatera podjetja v stroške plač vštevajo še dolgoročno odložene stroške razvoja in jih po vsebini obravnavajo kot strošek plače, česar pri izračunih niso upoštevali.

STA; M. K.